Ibovespa inicia semana em alta de 0,43%, aos 118,2 mil pontos

17/07/2023 | 17:50



Com redução de perdas em Petrobras (no fechamento, ON +0,03%, PN -0,21%), e acentuação de ganhos entre os grandes bancos (Itaú PN +1,94%, na máxima do dia no encerramento), o Ibovespa conseguiu trocar de sinal ainda no começo da tarde e recuperar os 118 mil pontos, em dia moderadamente positivo para os índices de Nova York, em que o destaque foi o Nasdaq (+0,93%).

Ao final, a referência da B3 mostrava ganho de 0,43%, a 118.219,46 pontos, após ter cedido 1,30% na sexta-feira. Hoje, oscilou entre mínima de 116.591,12 e máxima de 118.302,34 pontos, saindo de abertura aos 117.710,54. Muito fraco, o giro financeiro desta segunda-feira ficou em R$ 18,4 bilhões. No mês, o Ibovespa volta a subir (+0,11%) e, no ano, avança 7,73%.

Pela manhã, as ações de commodities, como Petrobras e Vale (ON -1,11%), refletiram a decepção dos investidores com a leitura sobre o PIB chinês. Mas o desempenho positivo do setor bancário, amplificado à tarde, contribuiu para mitigar as perdas do Ibovespa desde mais cedo e, na etapa vespertina, conferiu dinamismo para que o índice de referência fechasse o dia no azul, ganhando fôlego perto do fim.

Destaque para Santander Brasil (Unit +2,15%) e Bradesco (ON +1,17%, PN +1,59%), além de Itaú, com as ações de bancos sendo favorecidas pelo bom início de temporada de resultados trimestrais de instituições financeiras nos Estados Unidos, deflagrado na semana passada.

Na ponta do Ibovespa nesta abertura de semana, destaque também para Raízen (+3,68%), BTG Pactual (+3,13%) e MRV (+2,96%). No lado oposto, IRB (-3,15%), BRF (-2,70%), WEG (-1,94%) e Locaweb (-1,67%).

"No primeiro momento do dia, o que movimentou foram os dados do PIB da China no segundo trimestre, até um pouco acima do esperado, mas o acumulado anual decepcionou, bem abaixo da expectativa. E quem sofreu mais com isso foram as commodities, em meio a dúvidas sobre o efetivo crescimento da maior economia asiática, que a princípio era uma grande aposta como propulsora global para 2023", diz Bruno Madruga, sócio e head de renda variável da Monte Bravo Investimentos.

"O petróleo recuou na sessão, mais de 1% no WTI e no Brent, com retração também nos preços do minério de ferro, mais cedo, na China e em Cingapura", acrescenta.

"Depois de uma sexta em queda forte, houve à tarde alguma busca por pechinchas, com movimento de recompra, mas com o Ibovespa mostrando dificuldade em torno dos 118 mil, sem avançar muito na ausência de ajuda das commodities", diz Dennis Esteves, sócio e especialista da Blue3 Investimentos.