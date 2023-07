Bolsas de NY fecham em alta e Dow Jones renova máxima em 2023, com Apple e Tesla em destaque

17/07/2023 | 17:49



As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda, 17, com o índice Dow Jones no maior nível em 2023. Os fortes ganhos de Apple e Tesla se contrapuseram a perdas de Ford e de gigantes das telecomunicações, o que mitigou a cautela imposta pelo Produto Interno Bruto (PIB) chinês aquém do esperado.

O índice Dow Jones fechou com avanço de 0,22%, a 34.585,35 pontos; o S&P 500 ganhou 0,39%, a 4.522,79 pontos; e o Nasdaq subiu 0,93% a 14,244.95 pontos.

A segunda-feira começou com dados de que a economia da China está mais fraca do que o esperado. O dado deu a percepção ao mercado de que a inflação realmente está entrando em queda no mundo, e por isso as altas de juros dos bancos centrais devem estar na reta final. Além disso, o Índice de Atividade Industrial Empire State veio acima do esperado pelo mercado, indicando que a atividade fabril do estado de Nova York conseguiu se manter em território de expansão.

"O processo de desinflação deve permanecer no mundo e isso deve apoiar o raciocínio de que o Fed vai concluir os trabalhos de aperto após mais um aumento de juros no final deste mês", afirma Edward Moya, da Oanda.

Em destaque, os papéis da Apple fecharam o pregão em alta de 1,73% depois que o Morgan Stanley elevou o preço-alvo das ações da fabricante do iPhone, diante da previsão de que a empresa deve crescer no mercado indiano. "Estamos otimistas com a Índia como um impulsionador de crescimento emergente para a Apple, e prevemos que o país seja responsável por 15% do crescimento da receita da Apple e 20% do crescimento da base instalada nos próximos 5 anos", disse o analista do Morgan Stanley Erik Woodring.

Além disso, as ações da Tesla também terminaram o dia em tom positivo, com alta de 3,19% após a repercussão de que pode abrir uma nova fábrica na Alemanha, e puxaram o índice Nasdaq para cima. A Intel também ajudou no crescimento do índice, com alta de 3,68%, puxada pelas expectativas com a inteligência artificial.

Na contramão, as ações da Ford amargaram perdas de 5,94% após a montadora cortar os preços do veículo elétrico F-150 Lightning, em sinal de enfraquecimento de demanda. As ações da AT&T e da Verizon também recuaram e caíram 6,69% e 7,50%, com repercussão de uma reportagem do The Wall Street Journal revelar que as gigantes da comunicação americana deixaram uma extensa rede de cabos impregnados de chumbo tóxico pelo país.

*Com informações da Dow Jones Newswires