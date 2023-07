Corrida 5k Animal reúne mais de mil pessoas em Santo André

Da Redação



17/07/2023 | 17:32



Cerca de 1400 pessoas participaram da Corrida 5k Animal e da Caminhada 2k Eu e Meu Pet. Com objetivo de arrecadar ração para cães e gatos abandonados, o evento ocorreu ontem no Shopping Grand Plaza, em Santo André.

A corrida contemplou todas as áreas do shopping, desde o estacionamento coberto e ao ar livre, até os corredores das lojas. Os três melhores colocados de cada modalidade foram premiados. No feminino, Aniciona Oliveira da Silva venceu a prova. Vilma de Mora chegou em segundo lugar e Michelle Mantovani ficou com a medalha de bronze. Entre os homens, T hiago Coradini de Oliveira, Adalberto Oliveira de Carvalho e Luciano dos Santos foram os premiados.

A caminhada contou com um diferencial, já que os participantes podiam levar seus pets para o percurso. “ Bem diferente e legal o percurso. E o fato dos humanos correrem por um caminho e nós e nossos pets caminharmos por outro garantiu tranq u ilidade para nos divertirmos”, comentou a tutora Débora Matos.

Além da corrida e da caminhada, o evento contou com um d esfile de raças e uma apresentação do Canil da Guarda Civil Municipal de São Caetano e dos cães pastores alemães do Núcleo Paulo Vetter. O casal Danilo e Fernanda levaram seus dois pets, Kukinha e Titi, para passear e ambos elogiaram a organização do evento. “O diferencial é estarmos juntos em um ambiente familiar e a arena pet com várias atrações legais e divertidas”, relatou o casal.