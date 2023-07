Pabllo Vittar desabafa após repercussão do vídeo da sua queda: Eles amam só a queda, não falam que eu segui plena

17/07/2023 | 17:10



Vai passar mal! Em um show realizado em Vitória, no Espírito Santo, Pabllo Vittar acabou sofrendo uma queda no meio de sua apresentação enquanto arrasava na coreografia. Por mais que nem tudo tenha saído como planejado, sem perder o glamour, ela se levanta e volta a se apresentar como se nada houvesse acontecido.

Após o acidente, a artista conversou com o colunista Lucas Pasin sobre o ocorrido e principalmente sobre a repercussão do episódio. Pabllo deixou claro que não se machucou e ainda disse que as pessoas deveriam ter dado mais atenção ao seu show, e não a queda.

Está tudo bem comigo. Se você assistir ao vídeo completo, vai perceber que eu caí e logo depois continuo cantando. Mas é isso, né? Eles amam só a queda mesmo. Não falam que eu segui plena e que o show foi incrível, revelou a cantora.