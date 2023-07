Ricardo Villardo revela que se decepcionou com Naty: - Quando ela sair a gente vai conversar

17/07/2023 | 17:10



Abriu o jogo! Ricardo Villardo deixou o reality A Grande Conquista no último sábado, dia 15, ao lado de Daniel Toko. Após a eliminação, ele concedeu uma entrevista à emissora e revelou que se decepcionou um pouco com Naty.

- Eu torcia muito pela Naty, mas estou um pouco decepcionado, triste com as coisas que estou ouvindo, com o que as pessoas têm me falado em relação a ela, sobre a minha pessoa lá dentro. Ainda não assisti, mas confio nas pessoas que falaram comigo, então estou meio decepcionado com ela, com o jogo dela. Quando ela sair a gente vai conversar, tenho certeza que a gente vai se entender, disse ele revelando que está na torcida por Thiago Servo.

Sincero, ele também revelou quem tiraria da grande final da competição:

- Sendo coerente com as coisas que falei lá dentro, com o jogo que eu via lá, o Suita é uma pessoa que eu estava colocando, votando. A Sandra também. Acho que dessa galera que está na casa, agora ,seriam essas duas opções que eu tiraria da final: Suita e Sandra. Mas não estou dizendo que não são merecedores. Cada um é merecedor de estar ali dentro.

No final, Ricardo ainda contou que não faria nada de diferente:

- Eu não conseguiria fazer diferente, entendeu? Joguei totalmente com meu coração e com minha verdade. Fui criado dessa forma, não conseguiria levar outro Ricardo lá para dentro. Sou ator, é a minha profissão, interpreto personagens, mas na profissão. Lá dentro é vida real, não tem como, a gente não consegue manter um personagem durante tanto tempo, né?