Colegas de MC Marcinho doam sangue e promovem campanha para ajudar o cantor

17/07/2023 | 16:11



MC Marcinho segue hospitalizado no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, desde o dia 27 de julho, após sofrer com a cardiopatia, doença que afeta o coração e os vasos sanguíneos. No último sábado, dia 15, foi postado em seu perfil um boletim médico apontando que o funkeiro segue estável após realizar a cirurgia para implantação de coração artificial, mas necessitando de cuidados intensivos e sem intercorrências nas últimas 24 horas.

Recentemente, a família de MC Marcinho pediu aos fãs e amigos para doarem sangue para ajudar o funkeiro. Jojo Todynho, MC Bob Rum e MC Koringa pediram doações em suas redes e demonstraram apoio ao colega de profissão.

- Estou sumidinha daqui, mas apareci para pedir para vocês doarem sangue para o Marcinho. Ele está precisando muito. Vamos fazer essa corrente do bem mais uma vez. Meus fãs, pessoas que me acompanham... Se eu estivesse aí já estaria lá doando, por isso quero pedir para vocês ajudarem a salva-lo. Deus está no controle e união faz a força. Vamos com tudo, compartilhou Jojo Todynho enquanto viaja.