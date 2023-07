Khloé Kardashian publica suposta indireta para Kylie Jenner após reencontro com Jordyn Woods

17/07/2023 | 16:11



Ao que parece, a família Kardashian-Jenner está passando por um momento muito tenso. Isso porque Kylie Jenner foi flagrada jantando com Jordyn Woods, sua ex-amiga. Mas, se você não está sabendo sobre a polêmica que rolou entre elas, vamos relembrar!

Em 2019, enquanto Khloé Kardashian estava grávida da primeira filha, True, um veículo de fofoca revelou que Tristan Thompson teria traído a Kardashian com Jordyn Woods, melhor amiga de Kylie Jenner.

Por conta do affair que tiveram, a dona da Kylie Cosmetics cortou completamente a amizade com a influenciadora, apesar dos anos de amizade. Entretanto, parece que elas finalmente fizeram as pazes e não estão se importando de mostrar aos internautas - que acompanharam, ou não, o bafafá. A dupla foi flagrada jantando juntas e os presentes também comentaram que Kylie e Jordyn foram embora em um carro só.

Porém, nem tudo está resolvido na família... Depois da notícia do reencontro de Jenner com Woods, Khloé Kardashian usou seu Instagram para fazer uma postagem enigmática:

É preciso ter graça para manter a gentileza em situações cruéis.

Por falar sobre situações cruéis, a web apontou que a empresária estaria falando sobre o reencontro de Kylie Jenner e Jordyn Woods. Eita...