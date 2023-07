Ford apresenta o novo Mustang Mach-E Rally

Da Redação

17/07/2023 | 16:04



A Ford apresentou no Festival de Velocidade de Goodwood, no Reino Unido, o Mustang Mach-E Rally, seu primeiro SUV elétrico inspirado em ralis.

A marca escolheu o evento, um dos encontros automobilísticos mais badalados do mundo, para a revelação do modelo que leva o Mustang pela primeira vez aonde ele nunca esteve antes em suas quase seis décadas de história: do asfalto para a terra.

O público viu o Mustang na tradicional subida de colina do festival, dirigido por Ott Tänak, atual piloto do M-Sport Ford Puma Hybrid Rally e ex-campeão mundial de rali.

“O Mustang Mach-E traz a mesma liberdade e diversão do Mustang, livre de emissões. Agora, o Mustang Mach-E Rally oferece também a liberdade de se aventurar fora do asfalto e ir além dos caminhos comuns”, diz Darren Palmer, vice-presidente de Programas de Veículos Elétricos da Ford Model e.

O Mach-E Rally tem capacidade para cinco passageiros e estará disponível nos EUA e na Europa. Veja, abaixo, o modelo em detalhes.