São Paulo ?Barbiecore?: conheça locais para visitar, tirar fotos e se sentir no filme da Barbie

17/07/2023 | 15:41



Paredes com cores delicadas, comidas com diferentes tons de rosa e muitos detalhes fofos. Assim são os lugares que remetem à estética Barbiecore, um estilo que se popularizou depois que o live-action da Barbie foi anunciado, mas que já existia antes mesmo de receber esse nome.

Caracterizado por um apelo estético que valoriza o rosa, seja nas roupas ou na arquitetura, o estilo Barbiecore surgiu em 2022 baseado nas referências estéticas do longa-metragem dirigido por Greta Gerwig, que tem como protagonista a atriz Margot Robbie.

Com o filme prestes a estrear nos cinemas no dia 20 de julho, o Estadão foi em busca de opções de lugares em São Paulo, além da Casa da Barbie, que vão fazer você se sentir no mundo da personagem. Então, prepare a câmera do celular e o look rosa para registrar cada cantinho da lista.

Estes locais aproveitam outra tendência: o dos bares, cafés e restaurantes "instagramáveis", onde, além de comer, os clientes aproveitam para tirar fotos para as redes sociais.

Como bônus, ainda separamos duas opções de lanches que criaram opções promocionais no período do filme para quem deseja se aprofundar ainda mais na experiência.

Pikurruchas

Na produção de doces artesanais desde 2013, o Pikurruchas aposta nos tons pink para tornar o espaço que fica localizado na Rua Diana, em Perdizes, ainda mais mágico e aconchegante. A confeitaria ainda conta com mais duas unidades, uma em Tatuapé e outra no Shopping Golden Center.

Quem chega na confeitaria já é recebido por um arranjo de flores na entrada. O local é todo decorado com corações, ursinhos e muitos elementos cor de rosa, na melhor estética Barbiecore. Um dos atrativos principais é o carrossel de 5m, que fica ótimo nas fotos.

Programe-se para ir

Endereço: Rua Diana, 695 - Perdizes

Horário de funcionamento: de segunda a domingo, das 11h às 20h

Café Cherie

Uma fachada que lembra uma casa de bonecas guarda o Café Cherie, um estabelecimento que surgiu em 2014 e fica localizado no bairro Jardins, próximo à Rua Oscar Freire. Inspirado nas cafeterias europeias, o ambiente mistura elementos modernos e aconchegantes.

Cada canto do espaço é "instagramável", desde o balanço, até o banheiro. As paredes com corações em diferentes tons de pink revelam que o lugar seria um cenário perfeito para o mundo da Barbie. Os móveis, louças e até as bebidas que são oferecidas na casa também são rosa, contemplando ainda mais o estilo Barbiecore.

A cor temática do café foi escolhida muito antes de o filme da Barbie ser anunciado. A motivação são as propriedades calmantes e tranquilizantes que os diferentes tons de rosa podem evocar - além de ser a cor universal do amor.

Programe-se para ir

Endereço: Rua Dr.Melo Alves, 436 - Cerqueira César

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 17h30. Sábado e domingo das 9h às 18h30

Condimento Café

No melhor estilo casa da Barbie vintage, o bistrô Condimento Café tem a fachada rosa e outros elementos em tons pastéis, além de papéis de parede estampados e florais. O bistrô oferece cardápio de almoço, janta e refeições no estilo café francês, incluindo tortas, bolos e outras delícias de café da manhã.

Com muitas plantas, luzinhas, louças delicadas e móveis rosas, o local tem diversos espaços aconchegantes que podem se tornar ótimos cenários para atualizar as fotos do Instagram.

Programe-se para ir

Endereço: R. Itapura, 1400 - Tatuapé

Horário de funcionamento: de terça a sexta, às 12h. Sábado das 9h às 22h e domingo das 9h às 17h

Marcas entram no clima pink

Além das lojas, algumas marcas também se aventuram no estilo Barbiecore e personalizam seus produtos para chamar a atenção do público. A cor rosa, no entanto, não se restringe apenas às embalagens. A imersão na estética invade até os alimentos.

Pink Burguer

Para os fãs de hambúrguer, agora será possível experimentar o Combo BK Barbie, do Burguer King. A novidade é molho rosa sabor defumado, que vem como acompanhamento do lanche tradicional. A embalagem do sanduíche, das batatas e bebida são ilimitadas e foram feitas exclusivamente para celebrar o live-action.

Frappé da Barbie

A novidade é uma colaboração da Warner Bros e Mattel com a Go Coffee. A bebida tem um sabor de tutti frutti e calda de glitter - de verdade!

O Frappé já está disponível em todas as unidades Go Coffee do País. Além disso, nas cidades de Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro os clientes poderão brincar dentro do mundo Barbie e fazer fotos como se estivessem dentro da caixa da boneca.