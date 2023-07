Jeep Gladiator: veja o modelo nas dunas do nordeste brasileiro

Da Redação

Com o objetivo de mostrar a capacidade fora de estrada da picape em diferentes cenários do Brasil, o Jeep Gladiator encarou desafio pelo nordeste. Em expedição, a o modelo se aventurou nas dunas da região e em terrenos de difícil acesso.

Ao todo, mais de 600 km rodados entre os estados do Ceará e Piauí em que o Jeep Gladiator superou desafios. Veja-o em ação abaixo.

Disponível para o Brasil apenas na configuração Rubicon, a picape é preparada para escalar rochedos, mas também para encarar as dunas mais altas do nordeste, com mais de 100 metros de altura. E atravessar os terrenos alagados da expedição não foi problema, já que o Gladiator conta com uma capacidade de imersão de 76cm @8km/h.

Jeep Gladiator: novidades

Uma novidade que a Jeep trouxe ao Brasil em 2022, o Sistema Off-road+ quando ativado, automaticamente ajusta a picape Jeep Gladiator para as condições do terreno. Atua nos principais sistemas da picape, como acelerador, controle Select-Speed, controle de tração e trocas de marchas, a fim de garantir o desempenho ideal para o terreno.

Se habilitado em 4-HI, ele adapta a operação para velocidades mais altas, para uso em dunas, por exemplo. Esse recurso foi muito utilizado na expedição pelo nordeste.

Durante a expedição, os aventureiros também puderam experimentar uma série de recursos no segmento que o Jeep Gladiator oferece com foco na capacidade off-road.

Barra estabilizadora dianteira com desconexão eletrônica

Para os terrenos mais difíceis, a desconexão da barra estabilizadora dianteira, feita eletronicamente através do botão “Sway Bar”, aumenta a articulação da suspensão em mais 30%, permitindo que o eixo dianteiro trabalhe de forma mais livre e que ambas as rodas mantenham contato com o solo, garantindo maior capacidade de tração.

Bloqueio eletrônico dos diferenciais traseiro e traseiro+dianteiro

Esse recurso trava mecanicamente os eixos fazendo com que ambas as rodas girem na mesma velocidade e evitando que as rodas sem contato com o solo girem em falso. Ele proporciona que a roda em contato com o solo tenha o máximo torque possível para superar os mais difíceis obstáculos.

O Jeep Gladiator Rubicon oferece duas maneiras de maximizar a direção: bloqueando apenas o eixo traseiro ou então os eixos traseiro + dianteiro em conjunto. Nessa condição, entrega o máximo de força nas rodas para ajudar em qualquer aventura, em qualquer situação off-road, sempre com tração máxima. Além disso, o eixo traseiro pode ser travado no modo 4HI, para uso em velocidades altas em terrenos de baixo atrito, especialmente em Dunas, como as que nossos aventureiros enfrentaram.

TrailCam

Exclusiva no segmento, a câmera frontal Off-Road TrailCam oferece linhas de grade que exibem o caminho à frente dos pneus, permitindo que o condutor literalmente encare de frente qualquer obstáculo. Para melhorar a experiência, um esguicho integrado permite limpar qualquer respingo de lama na câmera, com o simples toque de um botão.

Off road Pages na central multimídia

Acesso em tempo real aos dados de desempenho off-road que otimizam a experiência durante as aventuras, como inclinação lateral e vertical, altitude, coordenadas, e a temperatura da transmissão.

Eixos Dana 44 dianteiro e traseiro

Os eixos dianteiros e traseiros Dana® 44 presentes no Jeep Gladiator contam com tubos extra-robustos e forjados para excepcional resistência, rigidez e durabilidade.

Trailrated

A capacidade Trailrated é item de série no Jeep Gladiator Rubicon. Para ganhar esse selo, um veículo deve vencer uma série de testes nos terrenos mais difíceis, provar sua capacidade de resistir a condições adversas e oferecer capacidade off-road incrível. A avaliação é feita em cinco categorias:

Tração 4×4 (além da tração a picape chega com caixa de transferência com 5 posições, relação de reduzida de 4:1 e Crawl Ratio de 77:1);

Capacidade de submersão (picape apresenta entrada de ar alta e vedação de água especial para ajudar a atravessar rios e riachos em profundidades de até 76 centímetros);

Articulação (Eixos rígidos Dana 44 proporcionam um nível elevado de articulação mantendo sempre os quatro pneus no solo, proporcionando assim mais estabilidade e tração. Em obstáculos mais extremos, a desconexão da barra estabilizadora dianteira proporciona nível ainda maior de articulação);

Altura do solo (picape tem 27 centímetros de distância do solo para assegurar a ultrapassagem de obstáculos com facilidade);

Manobrabilidade (com direção precisa e distância entre eixos otimizada, veículo pode contornar vias estreitas e manobrar em torno de pedras, troncos, etc).

Tudo isso com proteções específicas pensadas para o fora de estrada extremo: rock rails, protetores para uso off-road, pneus de uso misto e ganchos de reboque.

O Jeep Gladiator oferece uma experiência “conversível”, tem portas e teto removíveis, enquanto o para-brisa, feito com moldura de alumínio, pode ser rebatido – basta dobrar as alças e prendê-lo nos ganchos do capô. O modelo conta com 1.000L de volume de carga na caçamba, capacidade de reboque superior a três toneladas e a força do motor 3.6L V6, capaz de render até 284cv de potência e 35,4 kgfm de torque.