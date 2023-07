Flamengo e São Paulo decidem em casa nas semifinais da Copa do Brasil

17/07/2023 | 13:36



Flamengo e São Paulo vão decidir em casa os seus confrontos nas semifinais da Copa do Brasil. Pelo sorteio, realizado nesta segunda-feira, o time carioca vai fazer o primeiro jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. Já o time paulista fará o primeiro clássico com o Corinthians na Neo Química Arena.

Os jogos de ida de Grêmio x Flamengo, na Arena do Grêmio, e Corinthians x São Paulo, na Neo Química Arena, têm como data base, de acordo com a CBF, o dia 26 (quarta-feira) deste mês. É possível que a entidade coloque as partidas para dias diferentes, entre terça e quinta da semana mencionada. A CBF não anunciou quando confirmará a data.

O mesmo acontece com as partidas da volta - Flamengo x Grêmio (Maracanã) e São Paulo x Corinthians (Morumbi). A data base destes jogos, segundo a CBF, é o dia 16 de agosto, outra quarta-feira.

Para alcançar a semifinal, o Corinthians precisou superar o América-MG por 3 a 2, no tempo normal, e também nas penalidades (3 a 1), no sábado. O São Paulo eliminou o Palmeiras com duas vitórias, o Flamengo fez o mesmo com o Athletico-PR e o Grêmio avançou após dois empates por 1 a 1 com o Bahia - classificou-se nos pênaltis.

PREMIAÇÃO

Cada um dos quatro times semifinalistas da Copa do Brasil embolsou R$ 9 milhões por alcançar tal fase. Na final, o vice-campeonato vai render R$ 30 milhões e o título, R$ 70 milhões. Das quatro equipes, somente o Grêmio poderá atingir a cifra de R$ 90 milhões em premiação, se for campeão, por estar nesta Copa do Brasil desde a primeira fase. Os demais entraram na terceira.