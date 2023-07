Bayern adota cautela para fechar com o artilheiro Kane e apresenta Laimer e Guerreiro

17/07/2023 | 13:32



O Bayern de Munique não esconde de ninguém que a chegada do Harry Kane é sua grande missão na janela de transferências internacionais, mesmo com o Tottenham dificultando o negócio e até levando o artilheiro para pré-temporada na Ásia. Para não forçar um negócio e se indispor com o rival, o clube bávaro adotou a cautela nas tratativas. Enquanto seu novo não chega, o clube apresentou o português Raphael Guerreiro, novo dono da camisa 22, e o austríaco Konrad Laimer, que vestirá a 24.

Ao apresentar os jogadores, o CEO do Bayern, Jan-Christian Dreesen, também teve de falar de Kane, e revelou que o Bayern não ficará pressionando o atacante o tempo todo a aceitar a transferência. Kane já recusou propostas anteriores com medo de magoar torcedores do Tottenham. A ideia é deixar o inglês à vontade.

"Não é segredo que estamos muito interessados nele. Tudo o que Uli Hoeneb (presidente) disse está correto, mas é melhor seguirmos o que o treinador (Thomas Tuchel) disse. A grama não cresce mais rápido quando você a puxa", enfatizou, pedindo para evitar ficar falando de jogador que "ainda está em outro clube."

Já sobre os novos reforços, Dresser estava empolgado. "Ambos são jogadores dos sonhos absolutos. Eles jogaram por seus clubes anteriores por muito tempo e isso é exatamente o que precisamos: identificação. Konni (Laimer) é um meio-campo de velocidade, muito forte e muito comprometido", elogiou. "O Rapha tem uma grande eficiência e muitas assistências. Queremos que se identifiquem com o Bayern."

Mesmo jogando por sete temporadas no Borussia Dortmund, Guerreiro precisou de intérprete para responder. E se definiu um jogador polivalente. "Estou preparado para jogar onde o treinador precisar. E tenho certeza que poderei ajudar a equipe", disse o português. "Posso fazer várias funções diferentes, mas a minha posição favorita é a de lateral-esquerda. O treinador tem muitas opções para escolher e vou respeitar a sua decisão."

Guerreiro disse que agora está aliviado, pois sofreu muito atuando contra o Bayern. "Joguei muitas vezes contra o Bayern, mas raramente ganhei, acho que apenas duas vezes. Agora estou feliz por estar aqui e vestir as cores do Bayern", afirmou. "É uma grande oportunidade estar em um clube tão grande. O João Cancelo (companheiro da seleção portuguesa) também me incentivou a dar este passo, só falava coisas boas do clube e da cidade."

Assim como Guerreiro, Laimer também se colocou à disposição para atuar em várias posições. "Posso jogar em muitas posições, me sinto confortável em todos os lugares no meio-campo. Estou feliz que as coisas estão dando certo e darei tudo em campo, como sempre fiz", garantiu o ex-jogador do RB Leipzig.