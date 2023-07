Obituário - 18 de julho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/07/2023



Antonio Danilo Martinelli

(Santo André, 1950 – 12-7-2023)

Mais um amigo sambista partiu, bem antes do combinado. Nenê Timbatera (Danilo Martinelli).

Durante os últimos 30 anos foi baterista do Regional Mimi Boêmio, com apresentações concorridas nas domingueiras da Esquina do Choro, o Bar do Chorinho, em Santo André.

Nenê Timbatera acompanhou centenas de apresentações do cantor David Machado, meu saudoso sogro.

Cantava muito, era admirado e respeitado pelos músicos do Grande ABC.

Levado pelo sogro pra curtir uma domingueira musical, ali conheci Mimi Boêmio, Danilo Martinelli, Chico da Cuíca, Beto Bandolim, Edson Masson 7 Cordas, Edson Mariano cantor e multi-instrumentista, Mestre Batuta multi-instrumentista e muitos, muitos outros virtuoses músicos da minha região.

Antonio Danilo Martinelli parte aos 73 anos. Foi sepultado no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Vila Curuçá.

Texto: Juares Sasso Jardim

SANTO ANDRÉ

Alfredo Antonio da Silva, 97. Natural de Santana do Ipanema (AL). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olívia de Carvalho, 95. Natural de Ouro Fino (MG). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 12, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Amelica Bueno Simões, 92. Natural de Guaxupé (MG). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Thereza Marquesin Antonio, 90. Natural de Brotas (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Cemitério Municipal de Dois Córregos (SP).

Maria Dulcinea do Prado Cardoso, 86. Natural de Campo Místico (MG). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Thereza Crivellaro Corsi, 86. Natural de São Carlos (SP). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Mirian dos Anjos Conceição, 82. Natural de Mendonça (SP). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gercina Jales de Lima, 68. Natural de Boa Viagem (CE). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Vandeir Pimenta, 63. Natural de Ipuã (SP). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Amélia Albano, 61. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 12. Jardim da Colina.

Lindaci Gonçalves de Santana, 57. Natural de Carpina (PE) Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André. SP/IPUÃ

SÃO BERNARDO

Maria da Conceição Cunha, 89. Natural de Santana de Cataguases (MG). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Pedro Paula Feliz, 89. Natural de Elói Mendes (MG). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Benedita Aparecida Leite de Santana, 80. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no Jardim das Acácias, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Vilma Zanatti Canduri, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Pensionista. Dia 12, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Silas Paulo Tassi, 72. Natural de Alegre (ES). Residia na Vila Marchi, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério Municipal de Murutinga do Sul (SP).

Custódia Celestina Guedes, 70. Natural de Guaraciaba (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério da Paulicéia.

Nilzete Santos Pinheiro, 69. Natural de Poções (BA). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Eurico Domingos de Oliveira, 51. Natural de Vera Cruz do Oeste (PR). Residia na Vila das Valsas, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Eutelina Eugênia Rodrigues, 93. Natural de Guaxupé (MG). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 12, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Maria Euzebio de Martini, 84. Natural de Pradópolis (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Lindalva de Oliveira Claro, 74. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 12. Cemitério da Paulicéia.

Roni Dominicio Januário, 46. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Irene de Oliveira, 94. Natural de Alagoa Grande (PB). Residia na Vila Guarará, em Santo André. Dia 12. Vale dos Pinheirais.

RIO GRANDE DA SERRA

Deusdete da Silva, 96. Natural de Gararu (SE). Residia na Vila Conde Siciliano, em Rio Grande da Serra. Dia 12, em Diadema. Vale dos Pinheirais.