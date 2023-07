Palhinha, campeão de 1977 e ídolo de Corinthians, Cruzeiro e Atlético-MG morre aos 73 anos

17/07/2023 | 12:07



A semana começou mais triste para os torcedores de Corinthians, Cruzeiro e Atlético-MG e os saudosistas do futebol. Nesta segunda-feira foi confirmada a morte do ex-atacante Palhinha, de 73 anos, em Belo Horizonte. Vanderlei Eustáquio da Silva, um grande goleador e que ajudou o time paulista a acabar com o jejum de títulos em 1977 não resistiu a uma infecção - estava internado em um hospital da capital mineira.

O centroavante chegou ao Parque São Jorge justamente em 1977 com investimento alto e sob enorme expectativa do clube pelo fim do jejum de títulos que durava quase 23 anos. Então ídolo do Cruzeiro, onde fez história, Palhinha contribuiu, e muito, em seus quatro anos no Corinthians.

No jogo de ida da final do Paulistão contra a Ponte Preta, foi o centroavante quem definiu o triunfo por 1 a 0. Ainda marcaria nos dois compromissos contra a mesma equipe campineira na decisão do Estadual de 1979. Ela saiu para também brilhar no Atlético-MG em 1980, no qual fez parceria com Reinaldo, sendo o artilheiro corintiano com 44 gols em 148 jogos. Após a aposentadoria, ainda treinou o Corinthians em 1989.

"O Atlético-MG lamenta o falecimento de Palhinha, ex-jogador e ídolo do clube, que nos deixou hoje pela manhã, aos 73 anos. Palhinha foi um dos grandes atletas do futebol brasileiro. No Galo, foi um dos craques daquele histórico time do início da década de 80, conquistando o Campeonato Mineiro em 1980 e 1981, além de ter chegado à final do Brasileiro de 80", lamentou o Atlético.

Depois de se destacar no Cruzeiro com gols decisivos em final Estadual diante do rival Atlético-MG, mesmo brigando pela posição com Tostão e Dirceu Lopes, outros grandes ídolos celestes, Palhinha se tornou a contratação mais cara da história do País na época ao ser comprado por um milhão de dólares.

O atacante é até hoje o sétimo maior artilheiro do Cruzeiro, com 156 gols em 457 partidas, dono de sete estaduais e herói na conquista da Libertadores de 1976, sendo o artilheiro da equipe na competição. No Atlético-MG foram somente 77 partidas, mas dois estaduais e 27 gols anotados.

"Descanse em paz, Palhinha! Meu primeiro técnico no Corinthians. Vai deixar saudades. Sujeito gente boa e uma baita craque", escreveu o meia Neto, também ídolo corintiano. O América-MG e administradores do Mineirão, onde o atacante fez 113 gols, também prestaram uma última homenagem ao jogador.

"O América Futebol Clube lamenta o falecimento de Palhinha, falecido na manhã desta segunda-feira em Belo Horizonte. Palhinha fez parte do nosso elenco no ano de 1985.

Nossa solidariedade aos familiares e fãs neste difícil momento", prestou homenagem o clube.

"Palhinha marcou seu nome na história do futebol mineiro, com passagens memoráveis por Cruzeiro e Atlético. É um dos grandes artilheiros da história do Mineirão, com 113 gols. Seus pés estão imortalizados na Calçada da Fama do estádio. Descanse em paz, craque", postou a página do maior estádio de Minas Gerais.