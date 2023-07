Inverno em Campos do Jordão reúne atrações novas e tradicionais

Redação

Do Rota de Férias



17/07/2023 | 11:55



A chegada do inverno em Campos do Jordão, é uma das épocas mais aguardadas pelos turistas que prendem explorar o interior de São Paulo. Conhecida pelas baixas temperaturas, que podem chegar a números negativos, a cidade fica ainda mais charmosa e animada durante a estação mais fria do ano.

Atrações de Campos do Jordão no inverno

No início de julho, por exemplo, a Suíça Brasileira recebe a 53ª edição do Festival de Inverno, maior evento de música clássica da América Latina. A celebração se estenderá até o dia 30 com oficinas musicais e apresentações em três espaços: Auditório Claudio Santoro, Capela do Palácio Boa Vista e Parque Capivari.

A programação é gratuita e inclui concertos com orquestras sinfônicas de São Paulo, Goiás e Minas Gerais, bem como de diferentes grupos conceituados. Outros destaques confirmados são o Quarteto Brodsky e o premiado London Winds.

A época também é boa para quem deseja visitar o Museu Felícia Leirner, um belíssimo parque que exibe exposições a céu aberto e promove atividades culturais. Outra opção é ir ao Parque Amantikir, onde há vários jardins formados por mais de 700 espécies de plantas.

Nada combina mais com as baixas temperaturas da estação, porém, do que a região de Capivari, onde é possível tomar chocolate quente nas charmosas ruelas e visitar restaurantes para provar as famosas foundues harmonizadas com vinhos. Também vale a pena ir ao Parque Capivari, que concentra várias atrações inauguradas recentemente. Entre as principais estão o trenó de montanha, o teleférico – que agora conta com cabines fechadas e cadeirões abertos –, a roda-gigante e vários espaços instagramáveis.

Onde ficar

A recomendação para quem quer se hospedar em um local charmoso e próximo aos principais pontos turísticos é o Vila Inglesa. O hotel recebe os visitantes com belos jardins, áreas comuns elegantes e 37 apartamentos que garantem muito conforto e privacidade. Atrações como piscina coberta e aquecida, redário e quadras de tênis e beach tennis ficam à disposição dos hóspedes. Além disso, há um restaurante que serve desde receitas tradicionais da cozinha internacional até delícias típicas da região, como a truta com molho e lascas de pinhão acompanhada por legumes grelhados.

