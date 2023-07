Streaming de livros? Skeelo segue Amazon e lança acesso ilimitado por assinatura

17/07/2023 | 11:13



A plataforma nacional Skeelo resolveu investir no conteúdo digital por assinatura e anunciou, nesta segunda-feira, 17, o lançamento do Leer+, um serviço de streaming de literatura. A ideia é que assinantes tenham acesso ilimitado a conteúdos digitais, como e-books, audiolivros e minibooks.

A assinatura, disponibilizada no aplicativo da plataforma pelo valor de R$ 19,90 por mês, dá direito à posse definitiva de um livro a cada pagamento. Segundo o Skeelo, o conteúdo ainda fica disponível no restante do mês mesmo que o usuário cancele o plano.

Dentre os livros que serão disponibilizados por streaming, está Anne de Green Gables, de L. M. Montgomery, adaptada como série pela Netflix. Além deste, a plataforma também destaca Heroínas do Brasil, de Lúcia Tulchinski, e Depois Daquele Verão, de Carley Fortune.

O serviço de literatura por streaming ganha cada vez mais espaço entre pessoas que aderiram ao conteúdo digital. O mais conhecido é o Kindle Unlimited, da Amazon, que permite que usuários leiam e-books à vontade por R$ 19,90 por mês.