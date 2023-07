Sandra, Gyselle, Natália e Thiago Servo estão na Zona de Risco; confira o que rolou em A Grande Conquista

17/07/2023 | 11:10



Chegamos ao Top 6! Gabriel, Gyselle, Natália, Sandra, Servo e Suita estão na contagem regressiva para a chegada da final de A Grande Conquista! Na noite do último domingo, dia 16, eles precisaram passar pela tensão da Prova Final, que definiria quem estaria na Zona de Risco. Para ajudar no desafio, todos os ex-participantes do reality show foram invocados para fazer uma visita e formar duplas com os moradores da Mansão.

O grande vencedor da prova foi Alexandre Suita, que fez o menor tempo com o auxílio de Bruno Camargo, que ainda levou para casa dez mil reais. Gabriel Roza também se livrou da Zona de Risco ao fazer o segundo melhor tempo ao lado de Murilo, que saiu com os dez mil no bolso. Sandra teve o maior tempo da prova e ocupou a primeira vaga na berlinda, seguida de Gyselle. Nati e Servo também estão correndo o risco de eliminação.

Descansando na mansão, os participantes se mostraram aliviados por estarem na reta final do jogo e avaliaram seu perfil. Sandra opinou que o mais importante para sair vencedor é garantir votos, mas as provas ajudam muito a chegar longe. Thiago Servo opinou que observou em reality shows que os participantes que caíram em muitas berlindas e conseguiram se salvar da eliminação geralmente acabam levando o prêmio, por estarem fortes com o público.

- Todos que estamos aqui somos fortes iguais, não dá para saber. Lógico que quando você ganha uma Zona ou outra fica mais confiante, mas só o povo lá fora sabe o que está acontecendo. Uma hora dessas talvez até já tenha as pessoas que estão muito fortes.

Gabriel deu o seu ponto de vista:

- Nem lá fora dá para saber quem é forte.

No entanto, Servo frisou que observou o fenômeno:

- Faltando três dias você já sabe quem é o campeão. De dez realities que eu assisti até hoje, nove já sabia. Mas um dia pode mudar alguma coisa. Nesses últimos dias também, as torcidas das pessoas que estão indo embora vão para outras pessoas que elas começaram a gostar.