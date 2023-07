Focus: projeção para preços administrados em 2023 passa de 8,95% para 8,91%

17/07/2023 | 10:59



A projeção para os preços administrados em 2023 voltou a cair nesta semana no Boletim Focus. A mediana cedeu de 8,95% para 8,91%, de 9,09% há um mês. Para 2024, a projeção para os administrados passou de 4,50% para 4,47%, contra 4,50% de quatro semanas antes.

Na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de junho, o Banco Central atualizou suas projeções para a inflação de administrados no cenário de referência com estimativas de 9,0% em 2023 e 4,6% para 2024.