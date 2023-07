Juros: Taxas têm viés de baixa em sintonia com retorno dos Treasuries

17/07/2023 | 10:57



Os juros futuros operam com viés de baixa, mais acentuada no miolo da curva, em sintonia com o movimento dos retornos dos Treasuries após o Produto Interno Bruto (PIB) da China mostrar crescimento menor que o esperado no segundo trimestre. A notícia também penaliza o real ante o dólar.

Às 9h45, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro para janeiro de 2024 marcava 12,835%, de 12,838% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 caía para 10,845%, de 10,889% e o para janeiro de 2027 recuava para 10,270%, de 10,306%. O vencimento para janeiro de 2029 marcava 10,57%, de 10,597% no ajuste de sexta-feira.