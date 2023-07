Retrocon: evento de games retrô será realizado em 29 e 30 de julho

Da Redação

No final do mês, será realizada a primeira edição da Retrocon. Trata-se de evento de jogos retrô, que visa celebrar a paixão por games, consoles e fliperamas clássicos.

Além de nostálgicos fliperamas das décadas de 1980 e 1990, consoles, portáteis e jogos celebrados à disposição do público para jogar e se divertir, a Retrocon apresentará uma série de atrações. Serão campeonatos de jogos antigos, desafios de speed run, palco com apresentações, gravação de um podcast ao vivo direto do evento, além de lojas, expositores e anúncios de novos games com a temática retrô.

Durante os dias 29 e 30 de julho, no Centro de Exposições Pro Magno, em São Paulo, a Retrocon também abrirá suas portas para convidados especiais do meio retrô gamer – grandes criadores de conteúdo, dubladores e mais. Também destacam-se nomes como BRKsEdu, Fiaspo, Gusang “Assopra Fitas”, Rato Borrachudo, Velberan, Sr. Wilson, Ana Paula Cadamuro e Raphael Rossatto (todos já confirmados; a lista completa pode ser conferida aqui).

Novos anúncios e atrações serão divulgados em breve. Para ficar informado sobre todas as novidades da Retrocon, siga a página oficial do evento no Instagram.

SERVIÇO