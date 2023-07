Débora Nascimento e modelo internacional apagam fotos juntos e param de se seguir nas redes sociais

17/07/2023 | 10:10



Será que terminaram? Débora Nascimento e Alex Cunha, modelo internacional que roubou o coração da atriz há menos de um ano chamaram a atenção dos seguidores ao excluírem todas as fotos que tinham juntos nas redes sociais. Pouco tempo antes de completarem seis meses juntos, o possível ex-casal também deixou de se seguir no Instagram.

Vixe, será que o fim não foi amigável? Ainda é possível conferir as antigas interações dos dois, que foram publicadas ainda no início do namoro, mas as fotos compartilhas onde os dois apareciam apaixonados já foram todas tiradas do ar. Os únicos registros que seguem no feed de ambos fazem parte de carrosséis postados ao longo de viagens.

Para refrescar a memória, os dois assumiram o relacionamento em janeiro de 2023. A atriz, que passou um ano solteira, estava bastante apaixonada pelo modelo de 35 anos de idade. Alexandre nasceu em Minas Gerais e conquistou uma carreira internacional que já mantém há cerca de 20 anos. O modelo já desfilou por marcas como Armani, Bottega Veneta, John Galliano, Cartier e Dolce & Gabbana.