Taylor Swift é citada em relatório do Fed, banco central dos EUA, por impulso à economia

17/07/2023 | 10:06



O sucesso de Taylor Swift foi notado pelo relatório do Federal Reserve System (Sistema de Reserva Federal, em português), o FED, órgão responsável pela economia dos Estados Unidos.

As observações da organização são consolidadas no Livro Bege, um documento que disserta sobre as condições econômicas no país. A citação se deve ao resultado do engajamento que a turnê The Eras Tour provocou na economia dos país. Milhares de fãs no mundo inteiro adquiriram os ingressos para as apresentações que acontecem nos cinco continentes, em mais de 100 apresentações entre 2023 e 2024.

A turnê começou em março, nos Estados Unidos e a instituição federal ressaltou o show da artista como um dos principais motivos para o aumento no turismo da cidade de Filadélfia durante o mês de maio.

"Apesar da lenta recuperação do turismo na região em geral, um destaque é que maio foi o mês mais forte na receita hoteleira da Filadélfia desde o início da pandemia, em grande parte devido ao afluxo de convidados para os shows de Taylor Swift na cidade", pontuou.

Segundo a rede de notícias NBC News, essa não é a primeira vez que uma agência governamental credita a cantora por impulsionar os negócios locais. No início de junho, os funcionários de Cincinnati, cidade de Ohio, informaram que o The Eras Tour ajudou os hotéis a arrecadar mais de US$ 2,6 milhões.

"Taylor Swift é uma força a ser reconhecida", disse Julie Calvert, presidente e CEO do grupo de turismo americano Visit Cincy.

"O impacto econômico que Taylor Swift cria é impressionante, pois os fãs viajam de longe para assistir a seus shows, lotando hotéis, restaurantes e atrações locais. A influência dela no turismo é uma prova de sua capacidade de cativar o público e impulsionar o crescimento econômico."

Movimentação

O efeito Taylor Swift se propaga em qualquer lugar onde a sua presença é confirmada. Neste fim de semana, a artista levou a turnê para Denver, no estado do Colorado. Para a instituição que monitora a economia local, o Common Sense Institute, os shows devem movimentar US$ 140 milhões no PIB do estado. A revista Billboard, inclusive, já prospecta um faturamento de US$ 1 bilhão para a turnê.

Nas redes sociais, Taylor compartilhou destaques da apresentação na cidade e já se prepara para mobilizar Seattle. "Estou realmente impressionada que só temos três cidades restantes na US Eras Tour. Essa tem sido a minha aventura favorita de todas. Eu aprecio e celebro cada segundo disso. Até Seattle!", escreveu.