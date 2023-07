Regionalidade, governador?

Da Redação



17/07/2023 | 09:51



Ao visitar São Bernardo no dia 8 de julho, para anunciar o repasse de R$ 150 milhões destinados a impedir o colapso da rede municipal de saúde, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) exaltou a regionalidade. No palanque, defendeu a união das sete cidades e disse que o diálogo do Estado com o Grande ABC deveria ser feito preferencialmente em conjunto – em referência explícita à importância e à relevância do Consórcio Intermunicipal. Uma semana depois, todavia, as declarações do republicano se esvaziaram à medida em que cresceram as reclamações de prefeitos sobre a falta de atenção aos pleitos encaminhados para o Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo paulista.

Tarcísio talvez não saiba, mas outras cidades do Grande ABC precisam do olhar do Estado tanto quanto São Bernardo – ou até mais. Não é justo, portanto, que suas lideranças políticas sejam ignoradas na distribuição do Orçamento composto pelo pagamento de impostos por todos os contribuintes paulistas. Ampla reportagem publicada nesta edição do Diário, por exemplo, lista série de projetos que demandam de investimentos do governo e estão paralisados ou andando a passos de tartaruga. Se o governador realmente acredita na importância da regionalidade, como fez questão de dizer em sua mais recente visita a uma das cidades do bloco, precisa efetivamente praticá-la.

É evidente que os cidadãos sabem das dificuldades orçamentárias existentes, mas elas não devem ser utilizadas como justificativa para que se privilegie um em detrimento de muitos. Pela geografia de Tarcísio, tomando-se como parâmetro a atenção que o Estado deu à região nas últimas semanas, o Grande ABC se resume a São Bernardo. Este Diário, todavia, com a autoridade conferida pelos seus 65 anos de dedicação aos interesses da sociedade, tem o dever de informar ao sr. governador que também integram o bloco as cidades de Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Nas páginas deste jornal, a regionalidade não é apenas discurso, mas compromisso.