Dia Mundial do Emoji: 8 curiosidades por trás das carinhas

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



17/07/2023 | 08:55



O Dia Mundial do Emoji é celebrado anualmente em 17 de julho, desde 2014. As famosas carinhas surgiram há mais de 20 anos e passaram por várias mudanças até chegarem aos padrões atuais. E, desde a criação, apareceram muitas histórias curiosas e até pouco conhecidas.

Os emojis são símbolos linguísticos e servem para tornar a comunicação mais eficiente. “Emojis e memes servem para representar ideias, pensamentos e sentimentos. Afinal, existem emoções e experiências que são mais fáceis de serem representadas por símbolos do que descritas por palavras”, explica Andrea Santana, professora de redação do Ensino Médio do Colégio Marista Pio XII.

Os emojis são utilizados em diversas plataformas, como redes sociais, aplicativos de mensagens e até mesmo e-mails. Além das carinhas clássicas como a sorridente ( ) e a triste ( ), existem emojis para representar animais, alimentos, objetos e muito mais.

Uma curiosidade é que os emojis são regulados pelo Consórcio Unicode, o que significa que possuem um padrão que garante que sejam exibidos corretamente em diferentes dispositivos e sistemas operacionais. Veja outros fatos que você provavelmente não sabia a respeito das figurinhas.

1. Como surgiu o Dia Mundial do Emoji?

O Dia Mundial do Emoji foi criado pelo fundador da Emojipedia, Jeremy Burge, em 2014, como forma de comemorar os emojis e promover a utilização das carinhas. A data foi escolhida por conta do emoji de calendário do iOS, que mostra a data de 17 de julho. Desde então, a data foi incorporada também pela Microsoft e pelo Android, que passaram a exibir a data nos seus calendários.

2. Qual foi o primeiro emoji?

O primeiro emoji foi criado em 1999 pelo designer japonês Shigetaka Kurita. Na época, o profissional criou um pacote com 176 ícones focado no uso entre adolescentes por meio de pagers e celulares. O objetivo foi facilitar a comunicação em um sistema de internet móvel que acabava de surgir.

Os desenhos representavam fenômenos climáticos, expressões faciais simples, elementos esportivos e itens como corações, barco, árvore, televisão e partes do corpo. O desenvolvedor conta que a inspiração para as imagens foram os mangás, os pictogramas e revistas japonesas.

3. Emojis foram parar no museu

Em 2016, o Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) incluiu na sua coleção o pacote de 176 emojis originais criados por Shigetaka Kurita. O espaço já havia incorporado outros itens de inovação de design, como os telefones, computadores e o símbolo de “@”. Assim, os emojis representavam uma reflexão sobre os novos costumes associados à escrita e uma nova forma de comunicação.

4. Qualquer pessoa pode sugerir

Pouca gente sabe que qualquer pessoa pode sugerir ícones novos. Para que isso aconteça, é preciso atender a alguns critérios como justificar porque a figura é necessária, além de uma comprovação de que há demanda. Não se pode sugerir figuras que tenham marcas famosas, divindades religiosas, conteúdo ofensivo ou algo muito específico, como bandeiras de cidades. O processo entre o envio da sugestão, aprovação e lançamento do emoji pode levar até um ano e meio.

5. É possível monitorar emojis em tempo real

O site Emoji Tracker monitora em tempo real a quantidade de uso de cada emoji no Twitter. Os números são atualizados com base na análise de todos os tuítes publicados desde 2013, ano de criação da plataforma. Atualmente, o primeiro lugar é a carinha chorando de rir ( ).

6. Palavra do ano

A carinha chorando de rir ( ) também foi eleita como a “palavra do ano” pelo Dicionário Oxford em 2015. Foi a primeira vez na história que a entidade selecionou uma imagem em vez de uma palavra comum. A justificativa para a escolha foi a popularização das diferentes formas de comunicação digital daquele momento.

7. World Emoji Awards

Desde 2017, todos os anos a Emojipedia realiza o World Emoji Awards, premiação que reconhece os ícones mais utilizados no mundo. A votação é realizada por meio de análise dos números de visitas às páginas da Emojipedia, e também por votação no Twitter. O emoji da seringa (💉), muito associado à vacinação contra o coronavírus, foi eleito o mais representativo de 2021.

8. Os emojis mais usados

O emoji mais utilizado em todo o mundo é a carinha chorando de rir ( ), seguida pela carinha chorando copiosamente ( ) e a carinha de súplica ( ). Na lista também aparecem o coração vermelho, polegar para cima e rosto pensante. De acordo com a Emojipedia, ao menos metade dos comentários do Instagram incluem um emoji. No Twitter, um em cada cinco tuítes também são acompanhados das figurinhas.