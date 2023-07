Mulher que denunciou Felipe Prior se pronuncia pela primeira vez e detalha estupro: Começou a sair muito sangue

17/07/2023 | 08:10



O nome de Felipe Prior está entre os mais comentados da internet, mas não é por um bom motivo. Isso porque, no último domingo, dia 16, a mulher que denunciou o ex-BBB por estupro se pronunciou pela primeira vez e contou detalhes do episódio traumatizante ao Fantástico.

Em julho de 2023, Prior foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto, contudo, o caso aconteceu em 2014, quando eles faziam faculdade de arquitetura em São Paulo.

Segundo a vítima, eles se conheceram através de uma amiga em comum e, certa vez, combinaram caronas, já que todos moravam próximos. No dia 8 de agosto de 2014, a mulher tinha 22 anos de idade e acabado de sair de uma festa da Universidade de São Paulo. Quando ambos estavam indo embora, ela e a amiga aceitaram a carona de Prior.

Primeiro, o ex-BBB deixou a amiga em casa e depois foi levar a vítima. No meio do caminho, ele parou o carro e começou a beijá-la.

- À medida que as coisas iam acontecendo , ele se tornava cada vez mais agressivo comigo. Eu falei: Felipe, eu não quero, não quero. Comecei a tentar resistir fisicamente e ele começou a puxar meu cabelo, começava a me segurar pelos braços, pela cintura, proferiu umas frases muito... Ele começou a falar pra eu parar de me fazer de difícil, que é claro que eu queria, que agora não era hora de falar que não, e começou a forçar penetração, disse.

E completou:

- Quantas vezes eu preciso falar não para a pessoa entender que ela está me machucando? Que está me violentando? E ele é muito mais forte que eu. Eu não tinha como sair dessa situação. Foi bem doloroso. Eu gritei, começou a sair muito sangue. Foi o susto que ele teve que levar para parar a situação, porque fez uma poça de sangue no carro dele, nele, ele perguntou se eu queria ir para o hospital, aí eu falei que não, que eu só queria ir para minha casa. Quando eu cheguei, fui direto para o banheiro, fiquei no chuveiro tentando estancar o sangue sozinha, mas minha pressão já estava muito baixa. Fui acordar minha mãe e pedi para ela me ajudar, e aí ela deu uma olhada no machucado, levantou e falou: A gente vai para o hospital.

Após ver que sangramento não iria parar de forma natural, a mulher se dirigiu ao hospital e a médica diagnosticou que houve laceração de primeiro grau. Prior chegou a mandar mensagem para saber como ela estava, e a moça respondeu que continuava muito machucada, mas pediu que ninguém soubesse o que tinha acontecido.

- Eu estava com medo dele falar para as outras pessoas e eu ficar marcada por essa situação. Eu não queria que as pessoas me vissem, me enxergassem e pensassem nisso. Fui escondendo de mim mesma, fui evitando lidar com essa situação. Eu achava que ia conseguir apagar isso da minha vida e seguir em frente como se nada tivesse acontecido, mas isso não aconteceu.

A vítima ainda entregou que teve crise de ansiedade ao vê-lo no BBB20 e o motivo de querer denunciá-lo após anos do ocorrido.

- Vi o rosto dele pela primeira vez em muitos anos. Eu só decidi denunciar tudo o que aconteceu depois que eu comecei a receber das minhas amigas prints de tweets de outras mulheres falando que tinham sido abusadas e violentadas por ele.

Eita!