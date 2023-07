'O Poeta Inventor' marca os 150 anos de Santos Dumont

17/07/2023 | 07:15



Aberta no Farol Santander, a exposição Santos Dumont - O Poeta Inventor comemora os 150 anos do brasileiro conhecido como "o pai da aviação". Uma das grandes atrações da mostra, que tem curadoria de Ceres Storchi, é a réplica em tamanho real do modelo 14 Bis, o biplano com o qual Dumont fez o primeiro voo homologado do mundo, em 23 de outubro de 1906, no Parque de Bagatelle, na área central de Paris.

A réplica está instalada no hall do prédio histórico que abriga a sede do Farol Santander, no centro de São Paulo, e fica suspensa, inclinada acima da cabeça dos visitantes, como se estivesse voando. A reprodução construída por Alan José Calassa, em 2005, pesa 15 quilos, mede 9,6 metros de comprimento por 11,7 metros de envergadura e 3,72 de altura na extremidade das asas.

Outro modelo que foi reproduzido - esse, localizado no 23.º andar do prédio - é o do avião Demoiselle, primeiro ultraleve da história da aviação. Ela pesa 110 quilos, com 6,20 m de comprimento por 5,50 m de envergadura. Uma figura cênica de Santos Dumont pilota a máquina.

ITENS RAROS

Entre os itens raros apresentados pela exposição estão a primeira edição do livro Dans L'Air (Os Meus Balões), publicado por Santos Dumont em 1904; o cesto do balão Brasil, o primeiro executado sob projeto e orientação do próprio homenageado; além de um gorro e luvas do aviador.

Para quem procura interatividade, a exposição Santos Dumont - O Poeta Inventor tem um simulado com telas de led e projeção do voo do Dirigível N.° 6, simulando o trajeto por Paris e o giro em torno da Torre Eiffel, e outro que mostra o trajeto do Demoiselle em Saint-Cyr, na França, em 1907.

Em um ambiente cenográfico de um hangar que simula o espaço onde Santos Dumont trabalhava, é possível participar de atividades lúdicas, como quebra-cabeça de magnetos e jogos de memória.

SERVIÇO

Santos Dumont - O Poeta Inventor

Farol Santander. R. João Brícola, 24 - Centro. 3ª a dom., 9h/20h. R$ 35. Até 15/10.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.