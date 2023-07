Bolsas da Ásia e Pacífico fecham majoritariamente em baixa, após PIB chinês decepcionar

17/07/2023 | 07:08



As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, 17, após a China divulgar crescimento mais fraco do que o esperado no último trimestre.

Nos mercados chineses, o índice Xangai Composto caiu 0,87%, a 3.209,63 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,51%, a 2.047,70 pontos.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi teve queda de 0,35% em Seul, a 2.619,00 pontos, interrompendo uma sequência de quatro pregões positivos, mas o Taiex assegurou modesto ganho de 0,29% em Taiwan, a 17.334,29 pontos, contrariando o viés negativo na região.

No Japão e em Hong Kong, não houve negócios hoje devido a feriados.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no vermelho, pressionada por ações ligadas a commodities. O S&P/ASX 200 teve baixa de 0,06% em Sydney, a 7.298,50 pontos, também na esteira de quatro sessões positivas.

Dados oficiais mostraram que o PIB chinês teve expansão anual de 6,3% no segundo trimestre, menor do que analistas previam. Já na comparação trimestral, a segunda maior economia do mundo cresceu 0,8% entre abril e junho, desacelerando ante o avanço de 2,2% observado nos primeiros três meses do ano.

*Com informações da Dow Jones Newswires