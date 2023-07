Palmeiras não joga bem, empata com o Internacional e se afasta do G-4

16/07/2023 | 21:15



A má fase do Palmeiras continua. Em jogo contra o Internacional válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, os comandados de Abel Ferreira fizeram mais uma partida burocrática e sem inspiração e empataram por 0 a 0 com o time colorado. O frio de Porto Alegre não impediu que mais de 41 mil torcedores lotassem as arquibancadas do Beira-Rio, mas as vaias ao final da partida indicam o jogo monótono produzido por ambas as equipes.

O clube colorado até foi melhor na primeira etapa, mas o time alviverde foi superior no segundo tempo e o resultado pareceu justo. O único destaque positivo para ambos os clubes foram as boas atuações dos goleiros John e Weverton.

O Palmeiras alcança a marca de cinco jogos sem vencer no Brasileirão e se afasta do G-4. Com 25 pontos, a equipe está na sexta colocação. Já o Inter se mantém no meio da tabela e, com seus 22 pontos, se encontra em 11º lugar.

Com desfalques importantes no time, Abel Ferreira não pode contar com Dudu e Rony para o jogo. No lugar deles, Artur e Flaco López iniciaram a partida. Já o técnico Mano Menezes escalou o equatoriano Enner Valencia. O atleta fez a sua estreia no Beira-Rio pela equipe gaúcha e foi aplaudido de forma efusiva pela torcida colorada. Mano, no entanto, foi vaiado.

O início do primeiro viu um jogo travado, com chances desperdiçadas para ambos os lados. As defesas das equipes estavam bem postadas e travavam o avanço das equipes. Aos 16 minutos, o Inter teve a primeira boa chance do jogo com Wanderson. O atacante recebeu a bola de Valencia na entrada da área, puxou para o meio e chutou. A bola, no entanto, foi no meio do gol e Weverton fez uma defesa segura sem muita dificuldade.

Aos 19 minutos, o Palmeiras respondeu a chance criada pelo rival com Menino e Veiga. Após boa jogada em velocidade de Artur, o volante palmeirense recebeu a bola na entrada da área e chutou para defesa de John. No rebote, Veiga firmou o pé na bola dentro da pequena área, mas ela saiu por cima do gol. O jogo continuou travado e Vitão, aos 24 minutos, recebeu um cartão amarelo por reclamação. O zagueiro colorado estava pendurado e está suspenso para a próxima rodada.

Aos 31 minutos, foi a vez de Gabriel Menino receber o cartão amarelo por reclamação. Piquerez recebeu uma bola em profundidade, mas seu impedimento foi sinalizado. Menino foi reclamar com o árbitro e acabou sendo advertido. Logo em seguida, a equipe da casa emendou uma sequência positiva de ataques.

Alan Patrick roubou a bola no meio do campo do Palmeiras e deu um passe açucarado para o equatoriano. Valencia recebeu a bola no canto direito da área e chutou forte para ótima defesa de Werverton, que espalmou para fora. No escanteio, mais uma chance de gol evitada pelo goleiro palmeirense. Alan Patrick cruzou na cabeça de Vitão que, de dentro da pequena área, golpeou a bola em direção ao gol. Weverton fez uma defesa no reflexo e afastou o perigo.

Aos 33 minutos, Carlos de Pena recebeu um ótimo passe de Valencia após pivô do atacante dentro da área, mas acabou chutando para fora da meta palmeirense. O clima esquentou após Aránguiz e Murilo se estranharem depois de uma falta cometida pelo chileno em Raphael Veiga. A discussão, no entanto, foi encerrada após ambos serem advertidos verbalmente pelo juiz. Flaco López recebeu cartão amarelo aos 37 minutos. O Palmeiras ainda teve duas chances com Arthur e Gustavo Gómez, mas ambos mandaram a bola para fora.

Para o segundo tempo, Mano trocou o zagueiro Mercado, que havia sentido dores no primeiro tempo, pelo também zagueiro Nicolás Hernández e o volante Aránguiz por Gustavo Campanharo. Abel manteve o mesmo time.

Aos nove minutos, um bom ataque do Palmeiras foi interrompido por Rômulo, que faz falta em Zé Rafael. Veiga bate a falta, que desvia na barreira e vai para o escanteio. A bola, no entanto, é perdida por Wanderson e, posteriormente, por Bustos, resultando em um tiro de meta para o Inter. O técnico Mano Menzes levou um amarelo por reclamação e não poderá comandar a equipe diante do Red Bull Bragantino na próxima rodada.

Aos 13 minutos, López faz um ótimo lançamento, Vitão e Rômulo se atrapalham na área e a bola sobra para Gabriel Menino que, livre, chuta em cima de John e perde uma ótima oportunidade de inaugurar o placar. Aos 19 minutos, Menino é substituído por Richard Ríos. Com um time sem criatividade, Abel decidiu por realizar novas alterações. Veiga deu lugar a Breno Lopes e Flaco López saiu para a entrada de Endrick.

Respondendo as alterações do técnico Palmeirense, Mano troca Wanderson por Lucca. Aos 32 minutos, Artur cobra uma falta e Murilo cabeceia para o gol. O goleiro colorado faz mais uma ótima defesa e a bola é afastada. O time alviverde se animou no jogo e fez uma série de cruzamentos perigosos na área do Inter, mas sem chance clara de gol.

O Inter respondeu os ataques do Palmeiras rondando a área alviverde. Aos 40 minutos, Carlos de Pena recebeu boa bola do Valencia, mas chutou a bola no meio do gol e Weverton fez defesa segura. Mano fez a última alteração do jogo e colocou o time pra frente, tirando o volante Rômulo e colocando o atacante Luiz Adriano.

Aos 42 minutos, o Palmeiras fez um bom ataque e John John recebeu uma bola dentro da área, o chute saiu forte, mas o goleiro do Inter fez mais uma boa defesa. Temendo um possível gol no final do segundo tempo, Mano tirou Valencia e colocou o volante Gabriel, fechando a casinha. O juiz deu acréscimo de cinco minutos, mas os dois times pouco produziram. O apito final foi acompanhado por vaias coloradas e decretou o 0 a 0, resultado que não agrada nenhum dos times.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 0 X 0 PALMEIRAS

INTERNACIONAL - John; Bustos, Vitão, Mercado (Nicolás Hernández) e Renê; Rômulo (Luiz Adriano), Aránguiz (Gustavo Campanharo), De Pena, Alan Patrick; Wanderson (Lucca) e Enner Valencia (Gabriel). Técnico: Mano Menezes.

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga (Breno Lopes); John John, Artur e Flaco López (Endrick). Técnico: Abel Ferreira.

CARTÕES AMARELOS - Vitão, Gabriel Menino e Flaco López.

ÁRBITRO - Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).

RENDA - R$ 1.270.139,00.

PÚBLICO - 41.823 torcedores.

LOCAL - Estádio José Pinheiro Borba (Beira-Rio), em Porto Alegre.