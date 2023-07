Região dispõe de 341 vagas de emprego nesta semana

Da Redação



17/07/2023 | 08:00



O Grande ABC tem nesta semana 341 vagas de emprego, sendo 303 nos centros públicos de trabalho e renda e mais 38 ofertadas pelo Banco Santander. Dentre as cidades, Mauá se destaca com 144 postos, seguida por Santo André, 77; Diadema, 48; e Ribeirão Pires, com 34.

Em Mauá, o destaque é oferecimento de 100 vagas para operador de cobrança. É necessário ter ensino médio e atuação será em São Caetano.

O interessados podem comparecer ao CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda), na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos (quem ainda tiver na versão impressa). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em Santo André as maiores ofertas são para costeira geral, com 20 postos, e auxiliar de limpeza. As inscrições devem ser feitas pelo aplicativo Sine Fácil Trabalhador ou portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. Para atendimento presencial é preciso agendar pelo https://web.santoandre.sp.gov.br/,. O CPETR fica localizado na Prefeitura de Santo André – Térreo 1.

Dentre as 48 vagas de Diadema, 15são exclusivas para PCDs (Pessoas com Deficiência) e duas de estágio. Para acesso às vagas, basta acessar o site https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

SANTANDER

O Santander Brasil está ampliando a sua atuação em investimentos com a contratação de mais 800 assessores para todo o País. Somente para o Grande ABC são 38 vagas, das 103 abertas para 16 cidades do interior e litoral paulista.

MUTIRÃO

A UGT (União Geral dos Trabalhadores) vai realizar a oitava edição do mutirão do emprego entre os dias 1 e 4 de agosto. O evento será presencial e já conta com 6.000 vagas para todos os setores do mercado de trabalho, com destaque nas oportunidades para PCDs e adolescentes de 14 a 24 anos, como Jovem Aprendiz, por meio do programa de primeiro emprego do CIEE (Centro de Integração Empresa Escola).

O mutirão será no prédio do Sindicato dos Comerciários de SP, na Rua Formosa, 99, no Centro da Capital Paulista.