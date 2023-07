Florestan oferece bolsas para curso técnico de Radiologia

Da Redação



16/07/2023 | 17:33



A Fundação Florestan Fernandes, autarquia vinculada à Prefeitura de Diadema, abre nesta terça-feira inscrição aos interessados em concorrer a uma das 30 bolsas de estudo para o curso de Técnico em Radiologia junto à escola técnica parceira. Prazo para disputar vaga segue até domingo (23).

As bolsas cobrem a totalidade do valor da mensalidade, mas não incidem sobre gastos com materiais, livros, uniforme ou transporte. Todos os detalhes sobre o curso e as bolsas serão disponibilizados no site da Florestan (https://florestan.org.br/) no edital publicado para a concessão das bolsas.

A inscrição deverá ser feita on-line, em link que será divulgado no edital, ou em um dos polos educacionais da Fundação Florestan Fernandes espalhados pela cidade (o endereço dos polos também pode ser encontrado no site da autarquia).

EXIGÊNCIAS

Para concorrer a uma das bolsas de estudo, o candidato deverá ser morador de Diadema, ter 18 anos ou mais (ou completar a maioridade até 31/12/2023) e ter terminado o Ensino Médio (ou finalizá-lo até dezembro de 2023). Também é preciso comprovar ter estudado somente em escolas públicas ou ter frequentado escola privada com bolsa de estudo integral.

Após a inscrição, o candidato deverá realizar, na próxima segunda-feira (24), das 9h às 19h, a matrícula para a bolsa, que será feita presencialmente na sede da Florestan, localizada na Rua Manuel da Nóbrega, número 1.149, na Vila Conceição.

As bolsas serão concedidas por ordem de chegada.Informações sobre os documentos necessários para realizar a matrícula serão disponibilizadas também no edital.

A previsão é que o início das aulas, no período matutino, seja em agosto. Será concedido certificado ao final do curso.