Ações da causa animal são realizadas na Vila

16/07/2023 | 17:15



Nas últimas semanas, a Vila de Paranapiacaba foi palco de diversas ações voltadas para a causa animal. Sob a coordenação da Secretaria de Saúde, foram realizados encoleiramento de cães e gatos, vacinação antirrábica e orientações sobre a importância da guarda responsável.

O encoleiramento desempenha um papel fundamental na proteção dos animais contra pulgas e carrapatos, que são transmissores de doenças tanto para animais quanto para humanos, incluindo a temida febre maculosa. Já a vacinação garante a qualidade de vida dos animais de estimação, contribuindo, consequentemente, para o bem-estar dos moradores da Vila.

Essas medidas, conduzidas pelo Departamento de Vigilância à Saúde, têm como objetivo principal resguardar os animais contra a febre maculosa.

“Essa ação é de extrema importância para proteger tanto os animais quanto a população de Paranapiacaba contra a febre maculosa e outras doenças perigosas transmitidas por carrapatos. O encoleiramento faz parte do conjunto de responsabilidades no cuidado com os animais, e ficamos muito satisfeitos com a receptividade das nossas equipes que estiveram na Vila e foram acolhidas de forma positiva", comentou o secretário de Saúde, Gilvan Junior.Desde 2017, mais de 5.000 animais foram encoleirados nas áreas de mata da cidade. Essa iniciativa, que é realizada há anos, tem adquirido cada vez mais importância, promovendo a saúde dos animais, combatendo o abandono e contribuindo para o controle de doenças transmitidas por animais, conhecidas como zoonoses.