Programação de férias do Semasa traz ações de educação ambiental

Da Redação



16/07/2023 | 17:00



O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) preparou programação especial que alinha educação ambiental, entretenimento e contato com a natureza para este período de férias escolares. As ações acontecerão no Parque do Pedroso e na Emea (Escola Municipal de Educação Ambiental) Parque Tangará - Parque Escola até o fim de julho.

A “Tuca visita a Emea” acontece nesta segunda-feira (17) das 14h às 16h. A contadora de histórias Tuca, do portal Hendu (plataforma infantil de sensibilização ambiental), vai realizar brincadeiras e um bate-papo sobre compostagem, além de mostrar para a criançada alguns locais da Escola Municipal de Educação Ambiental, como lavanderia ecológica, sala dos R’s (reduzir, reutilizar e reciclar) e horta. A atividade é destinada a crianças de 4 a 8 anos de idade, acompanhadas de seus familiares. Para participar é necessário fazer inscrição em www.semasa.sp.gov.br/hendu. A Emea Parque Tangará fica no Parque Escola fica na Rua Anacleto Popote, 46, Vila Valparaíso.

O Semasa também inicia hoje as ações de educação ambiental no Parque do Pedroso. A partir das 14h, ao lado do prédio da administração do local, a criançada e os seus familiares poderão acompanhar brincadeiras, gincanas, músicas e jogos com a temática ambiental. Haverá apresentação sobre os processos de tratamento da água. Essas atividades ocorrerão de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 14h30, até o fim do mês.

No próximo sábado (22), das 10h às 12h, acontece o evento Manhã no Pedroso, com diversas brincadeiras ao ar livre que visam promover o contato com a natureza. Poderão participar crianças de 4 a dez anos. Uma equipe do Semasa estará às 9h30 na passarela amarela, dentro Parque do Pedroso, para reunir os participantes. Não é necessário se inscrever para nenhuma das atividades. O parque está localizado na Estrada do Pedroso, 3.000, no Parque Miami.