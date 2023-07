Estado convoca estabelecimentos de saúde privados para mutirão

Da Redação



16/07/2023 | 16:41



A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo divulgou, por meio do Diário Oficial do Estado, a convocação pública de estabelecimentos de saúde privados para participarem do Mutirão de Cirurgias Cardíacas. Com o objetivo de atender a demanda de 3.000 pacientes que aguardam por esses procedimentos, a iniciativa contará com um investimento de R$ 150 milhões.

Essa ação tem como propósito ampliar a oferta de atendimentos ambulatoriais e hospitalares, como parte do Plano de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas de São Paulo.

Os pacientes elegíveis para o Mutirão são aqueles que necessitam de cirurgia de substituição de válvula cardíaca, além dos casos congênitos pediátricos, congênitos em adultos e aqueles que precisam de procedimentos de revascularização do miocárdio, ou seja, pacientes com maior risco de morte.

A seleção dos estabelecimentos de saúde aptos a realizar as cirurgias cardíacas excedentes relacionadas ao Mutirão será feita pelos 17 Departamentos Regionais de Saúde do Estado. Os hospitais e clínicas que desejam participar dessa iniciativa deverão se organizar para aumentar a oferta de procedimentos cirúrgicos eletivos, e cada DRS trabalhará em conjunto com a administração dos estabelecimentos de saúde para garantir a prestação dos serviços.