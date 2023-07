Santo André Intelli sofre virada impressionante e é derrotado pela Assoeva na LNF

Da Redação



No confronto entre Santo André Intelli e Assoeva-RS pela Liga Nacional de Futsal (LNF), ocorrido neste domingo (16), no Ginásio Poliesportivo Parque do Chimarrão, uma reviravolta espetacular marcou o jogo, resultando em vitória para a equipe da casa por 5 a 2.

No início da partida, apesar do apoio da torcida local, a Assoeva optou por uma marcação defensiva, dando espaço para os visitantes. Rapidamente, Fernandinho abriu o placar para o Santo André Intelli. Logo em seguida, o artilheiro da equipe na Liga, com uma bela assistência de Xaropinho, ampliou a vantagem.

Após o placar de 2 a 0, a equipe do Grande ABC teve chances para ampliar a vantagem, mas Léo Catolé acertou a trave. Mesmo dominando as ações, a equipe parecia estar jogando em São Paulo. No entanto, a conversa no vestiário da equipe gaúcha fez diferença.

Em pouco mais de dois minutos, a equipe de Venâncio Aires empatou o jogo com os gols de Guss e Kauê. O time ganhou confiança, a torcida se animou e, faltando apenas três minutos para o fim, Valdin marcou um belo gol de fora da área, virando a partida.

Com o jogo se encaminhando para o fim, o técnico Cidão optou por utilizar o goleiro linha, mas a estratégia não surtiu efeito. A Assoeva se defendeu bem e aproveitou duas roubadas de bola para ampliar a vantagem com Romarinho e Kauê, garantindo a vitória em casa.

A partida representou uma revanche para a Assoeva, uma vez que na temporada de 2022, os gaúchos venciam por 3 a 1 em São Bernardo, mas sofreram uma virada nos últimos vinte minutos e foram derrotados por 7 a 3.

A equipe da região já está a caminho de Santo André, onde retomará os treinamentos visando ao confronto direto contra o Corinthians pela LNF, que ocorrerá na segunda-feira (24), às 19h00, no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, em São Bernardo.