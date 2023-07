Música famosa de Jane Birkin foi censurada em diversos países, inclusive no Brasil, por motivo inusitado

16/07/2023 | 16:10



Escândalo musical de 1969! A icônica música Je t'aime... moi non plus foi alvo de censura no Brasil, em 1969, por seu conteúdo sexual. A canção - gravada pelo então casal Serge Gainsbourg e Jane Birkin, que morreu neste domingo, dia 16, aos 76 anos de idade - enfrentou duras críticas por apresentar gemidos.

A condenação veio diretamente do alto escalão, quando o coronel Aloisio Mulethaler, chefe do Serviço de Censura e Diversões Públicas do Departamento de Polícia Federal, decidiu proibir a música em todo o território nacional. O jornal O Estado de S.Paulo, na época, relatou:

O coronel mandou apreender todas as cópias da canção nas lojas de discos e responsabilizou a Companhia Brasileira de Discos por não ter providenciado a censura da letra.

O que mais chocou os censores foi a ousadia dos gemidos de Jane nos momentos de maior êxtase da música. Essa atitude, aliás, foi usada como argumento pelos censores na Itália também:

A letra não chega a ser pornográfica, mas o que irrita são os gemidos e suspiros.

A censura desencadeou uma onda de discussões sobre a liberdade de expressão e a censura artística, tornando Je t'aime... moi non plus uma das músicas mais controversas e proibidas daquela época. O casal Gainsbourg e Birkin, com sua ousadia artística, deixou marca na história da música.