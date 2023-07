Ângelo tem venda ao Chelsea oficializada e se despede: 'Levarei o nome do Santos para o mundo'

16/07/2023 | 15:55



O Santos oficializou neste domingo a venda do atacante Ângelo, de 18 anos, ao Chelsea. A transferência já estava acertada desde o início deste mês, até por isso o jogador já havia se despedido dos companheiros. A última vez em que ele esteve em campo foi no dia 25 de junho, durante a derrota por 3 a 2 para o Flamengo, pelo Brasileirão. O clube londrino também já confirmou a contratação.

O menino da Vila poderia ter ido para o Barcelona, clube ao qual a diretoria santista cedeu a preferência de compra do jogador, em 2022, como forma de compensar os barcelonistas pelo não cumprimento da preferência de compra de Gabigol, que acabou indo para a Inter de Milão em 2016. No caso de Ângelo, a diretoria do time espanhol optou por não exercer o direito, por isso a negociação com o Chelsea foi liberada.

Em seu Instagram, Ângelo compartilhou um vídeo de dois minutos e meio para se despedir. A primeira imagem exibida é do atacante ainda criança, torcendo pelo Santos nas arquibancadas. Então, são mostrados lances de jogo enquanto o jovem atleta lê o texto de despedida.

"Metade da minha vida passei aqui, sempre sorrindo por estar realizando o sonho de todos os dias jogar no meu time de coração. São nove anos de Santos, como o tempo passa rápido. Agradecer a Deus por tudo que vivi com o manto sagrado. Momentos altos e baixos, mas tudo fez parte dos aprendizados. Agradeço meus técnicos, do primeiro da base ao último do profissional. Todos os companheiros e irmãos que fiz aqui. Agradeço à nossa amada torcida pelo apoio e paciência. Serei eternamente grato.. Agora, sou mais um torcedor levando o Santos para o mundo. Como diz aquela fase, estarei com o Santos onde e como ele estiver, Obrigado por tudo, Peixão. Eu te amo. Até breve", disse.

O atacante é uma das promessas santistas que gerou mais expectativa nos últimos anos. Diferentemente de outros meninos da Vila, contudo, foi promovido precocemente ao profissional em meio a uma fase bastante ruim do clube e chegou a ter alguns desentendimentos com torcedores mais exaltados.

Ângelo fez sua estreia como profissional em 2020, com apenas 15 anos. Ele é o segundo mais jovem a estrear pelo Santos, atrás apenas de Coutinho. Em 129 jogos, marcou cinco gols e deu dez assistências. Tornou-se, em abril de 2021, o jogador mais novo a balançar a rede na Libertadores, durante a vitória por 3 a 1 sobre o San Lorenzo, quando tinha 16 anos, três meses e 16 dias.