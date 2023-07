Thaila Ayala e Renato Góes comemoram mesversário de filha após cirurgia: De coração novo

16/07/2023 | 15:11



Alerta de fofura! Neste domingo, dia 16, Thaila Ayala compartilhou fotos da comemoração do mesversário da filha caçula, Tereza, fruto do relacionamento com Renato Góes. No entanto, o que chamou a atenção dos seguidores foi o fato de que a pequena passou por uma cirurgia cardíaca recentemente e já está toda sorridente.

Tereza recebeu o diagnóstico de Comunicação Interventricular (CIV), uma séria cardiopatia congênita. A atriz, por sua vez, não conteve a alegria ao celebrar os três meses de vida da filha e compartilhou a notícia no Instagram, junto com algumas fotos encantadoras.

Rindo à toa, de coração novo, completando três meses e finalmente ganhando os pesinhos!, escreveu.