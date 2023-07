Ramalhão volta a perder pela Copa Paulista

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



16/07/2023 | 13:40



O Santo André perdeu novamente na Copa Paulista. Jogando a competição estadual com o time B, o Ramalhão foi derrotado de virada pela Portuguesa Santista, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos, por 2 a 1.

Com o resultado, o time da região contabiliza o terceiro revés consecutivo no torneio estadual e está na lanterna do Grupo C, sem nenhum ponto. Ele divide a última colocação da chave com o São Caetano, que neste sábado foi superado por 2 a 0 pelo São José.

Josiel abriu o marcador para o Santo André - que contou com falha incrível do goleiro Gabriel Affonso. A equipe da região não conseguiu segurar o placar na segunda etapa. Caio Christian empatou para a Briosa já aos 40 minutos do segundo tempo. E, no último lance da partida, Diego Silva virou para a Portuguesa Santista.

O próximo compromisso do Santo André pela Copa Paulista será justamente um duelo de lanterninhas: o Ramalhão encara o São Caetano, na quarta-feira, às 15h, em casa.