Santos anuncia retorno do volante Jean Lucas, que estava na França

16/07/2023 | 13:20



O Santos anunciou mais um reforço para a sequência da atual temporada. O volante Jean Lucas está de volta ao alvinegro praiano após passagem pelo futebol francês. Jean atuou pelo Santos em 2019, quando foi vendido ao Lyon. O atleta estava defendendo o Monaco desde a temporada 2021/2022..

Quatro anos após sua saída, que aconteceu em junho de 2019, o volante de 25 anos retorna com um contrato definitivo de quatro temporadas. Este é o segundo reforço santista na atual janela de transferências. Recentemente o clube também anunciou a chegada do lateral-esquerdo Dodô.

Jean Lucas foi revelado nas categorias de base do Flamengo e ganhou oportunidades no profissional em 2018, antes de ser emprestado para o Santos no ano seguinte. No time paulista, Jean fez 20 jogos no primeiro semestre quando despertou interesse do Lyon.Após duas temporadas e um empréstimo para o Brest, também da França, Jean Lucas foi vendido ao Monaco.

O atleta fez uma boa primeira temporada pelo Monaco, atuando em 39 jogos na temporada, mas não manteve o ritmo na última temporada, na qual entrou em campo apenas 10 vezes. O volante não entra em campo em um jogo oficial desde o dia 27 de outubro do ano passado.

Jean Lucas chegou ao Brasil na última sexta-feira. Neste sábado, ele foi ao CT Rei Pelé para realizar exames médicos antes de assinar contrato e ser anunciado, o que aconteceu neste domingo. O Santos vinha tentando contratar Jean Lucas desde o início da última temporada.

O Santos faz clássico contra o São Paulo neste domingo às 16h no estádio do Morumbi. Apesar de ter vencido o Goiás na última partida, o time santista vive fase complicada no Brasileirão e ocupa a 13ª colocação, com 16 pontos.