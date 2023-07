Shakira não liga para a diferença de idade entre ela e possível novo affair da NBA, diz fonte

16/07/2023 | 13:10



Ao que parece, Shakira seguiu em frente com a vida amorosa! De acordo com a revista US Weekly, a cantora e Jimmy Butler, jogador da NBA, estão levando as coisas com calma e longe dos holofotes. Inclusive, ela não estaria se importando com a diferença de 13 anos de idade entre eles.

Eles saíram algumas vezes, mas as coisas são muito novas e ainda é cedo para dizer se há potencial de longo prazo, disse uma fonte ao veículo, acrescentando que a idade é apenas um número e não incomoda a artista de forma alguma. Shakira tem 46 anos de idade, enquanto Butler 33 anos de idade.

E a fonte continuou:

Jimmy faz a Shakira sorrir e ela se sente feliz passando tempo com ele.

Embora os filhos da cantora, Sasha e Milan, sejam fãs do atleta há muito tempo, ela e Butler só se conheceram há pouco tempo e começaram a seguir um ao outro nas redes sociais recentemente - depois que Shakira compartilhou um vídeo torcendo pelo Miami Heat em um jogo em maio, Butler curtiu um vídeo de sua performance acústica no Instagram.

E detalhe: ele é amigo próximo de Neymar Jr.

Parece que esse possível novo casal ainda vai dar o que falar, não é mesmo?