Ludmilla e Filipe Ret apostam 100 mil reais na partida de Flamengo contra Fluminense

16/07/2023 | 13:10



O bolão de milhões! Ludmilla e Filipe Ret estão causando alvoroço nas redes sociais com uma aposta para lá de ousada no clássico do futebol carioca entre Flamengo e Fluminense, que acontece neste domingo, dia 16 no Maracanã. Os artistas resolveram apostar nada mais, nada menos do que 100 mil reais no resultado da partida. Isso mesmo, eles colocaram uma bolada em jogo para apoiar os times do coração.

Tudo começou quando o rapper compartilhou uma foto de um anel com o brasão do Fluminense nos Stories do Instagram, já mostrando sua confiança no tricolor carioca e a cantora respondeu:

Mengão vai amassar vocês. Esse anel aí vai valer mais nada.

Ret aproveitou e postou o print da conversa no Twitter e desafiou Ludmilla:

100 mil reais no pix, Lud?

A cantora não fugiu do desafio e topou na hora, respondendo:

Fechado, aguardo o pix amanhã, sem choro.

Os fãs, é claro, foram à loucura com a aposta de tirar o fôlego! Enquanto alguns se divertiram e vibraram com a empolgação dos artistas, outros criticaram a ousadia e o valor altíssimo da aposta. Teve quem brincou, pedindo uma ajudinha com as contas e até uma cervejinha no final de semana.

Afinal, apostar 100 mil reais não é pra qualquer um, não é mesmo?