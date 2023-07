Romário faz primeira publicação após ser internado com infecção: O tratamento tem dado resultado

16/07/2023 | 12:10



Logo depois que a notícia de que Romário está internado tomou conta da internet, muitos fãs se preocuparam com a saúde do ex-jogador de futebol. Com isso, no último sábado, dia 15, ele usou as redes sociais para tranquilizar o público e explicar que está realizando um tratamento contra a infecção gastrointestinal.

Fala, galera. Essa semana fui internado para tratar de uma infecção gastrointestinal. Passei mal em casa e estou em tratamento no hospital. Graças a Papai do Céu, o tratamento tem dado resultado é já já estarei 100% de novo. Agradeço a todos pela preocupação e boas energias enviadas. Deus no comando, escreveu no Twitter.

Romário foi internado com urgência no Hospital Barra d?Or, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira, dia 13. E, até então, segue sem previsão de alta.