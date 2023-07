João Guilherme tira sarro de Zé Felipe após polêmica com Paola Carosella: Vai deixar barato?

16/07/2023 | 12:11



Depois dos fãs brincarem nas redes sociais dizendo que Zé Felipe iria escrever um novo rap para rebater as falas de Paola Carosella no podcast PodPah, supostamente sobre sua esposa, Virginia Fonseca, agora foi a vez de João Guilherme entrar na zoeira.

O ator está viajando por Ibiza, na Espanha, com Maisa Silva, mas nem por isso deixou de acompanhar tudo que está acontecendo com a família no Brasil. Vale lembrar que o nome da chef de cozinha e o da influenciadora viraram assunto na web no último sábado, dia 15, depois de Paola jogar uma suposta indireta para influenciadores que, segundo ela, compartilham conteúdos fúteis.

- Tem muitas celebridades e pessoas com trilhões de seguidores, que quando você olha o que elas fazem, é tudo meio falso... As pessoas assistem e gostam do que a gente faz, vocês [apresentadores]? É porque é verdadeiro. Enquanto tem criadoras de conteúdo ou influencers que têm 42 milhões de seguidores e só postam fotos de b***a, eu fico olhando?

Caso você não se lembre, da última vez que o nome de Virginia foi colocado em meio a uma polêmica com Evaristo Costa, Zé Felipe aproveitou a oportunidade para compartilhar um rap, rebatendo o jornalista. E João Guilherme não podia deixar a oportunidade passar!

No Twitter, o ator compartilhou um print de sua conversa com o irmão e revelou que pediu para ele escrever uma nova música defendendo a amada:

Mano, cadê o rap da Paola? Vai deixar barato? Bagulho é louco, mano.