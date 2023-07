'Terra e paixão': após cena forte de violência contra mulher, Globo exibe telefone de denúncia

16/07/2023 | 11:46



No capítulo que foi ao ar neste sábado, 15, em Terra e Paixão, da TV Globo, a emissora exibiu o número da Central de Atendimento à Mulher após uma cena de violência doméstica protagonizada pelos atores Débora Falabella e Ângelo Antônio ser transmitida.

Na tela, a mensagem dizia que a violência contra a mulher é crime. Logo abaixo, a emissora disponibilizou o número 180 para que as vítimas denunciem situações semelhantes.

A trama conta a história de Lucinda, uma mulher que sofre com as agressões do marido Marcos e lida com as oscilações de comportamento e o vício por bebidas do companheiro. A cena, que foi comentada pelo público nas redes sociais, é forte e mostra Lucinda tentando conversar com Marcos, que logo em seguida a agride.

Na internet, os fãs elogiaram a atuação dos artistas e a postura da emissora. "Só quem teve casos na família sabe da importância desse alerta", comentou um usuário no Twitter.

"Foi um show de atuação, isso já ocorreu em um novela antiga da Globo que botou essa situação de violência contra as mulheres, e muitas mulheres denunciaram através da personagem, tiveram força e coragem. Espero que façam o mesmo depois dessa cena. Não tenham medo", disse um outro.