Eliezer revela que sofre bullying dos internautas por problema de crescimento das mamas: Me incomoda muito

16/07/2023 | 11:10



Eliezer abriu o coração e contou algo que vem lhe incomodando na internet. Isso porque o ex-BBB tem recebido diversas mensagens de internautas fazendo brincadeiras maldosas sobre o crescimento de suas mamas.

Nos Stories, o parceiro de Viih Tube explicou que sofre com o desequilíbrio hormonal chamado ginecomastia, algo que fica ainda mais evidente conforme perde ou ganha peso, piorando após o nascimento da filha, Lua.

Por mais que eu sempre tenha levado isso muito de boa, com pessoas que me zoam, principalmente quando eu estava no BBB, é uma coisa que me incomoda muito e que piorou agora durante a gestação da Lua. [...] Minha testosterona está quase no mínimo, ou seja, alguma coisa aconteceu no meu corpo que meu organismo reduziu [e muito] o hormônio masculino no meu corpo. E isso está me preocupando, já que é um dos fatores que causam a ginecomastia no homem. Emagreci oito quilos já e até agora meu peito não diminuiu, escreveu.

E continuou:

Eu sempre tive isso, mas acho que as minhas decisões pioraram o grau, porque quando eu estava magro, consigo disfarçar, mas, para isso eu tomava hormônio, bomba para tirar a gordura do meu corpo (muitas vezes sem acompanhamento médico). Mas, quando eu parava de tomar e engordava, o peito voltava o dobro. Na época, quando eu tomava os hormônios eu só pensava no presente, hoje eu vejo que me lasquei.

O pai de Lua ainda falou sobre os comentários que vem recebendo dos seguidores e mostrou prints de alguns exemplos:

Rapaz, o cara tem mais peito do que muitas meninas, escreveu um.

Está com peito de quem dá mamá, mandou outro.

Gente, mas que tamanho de peito é esse? Parece silicone, debochou o terceiro.

Ele, então, respondeu:

Sei que muitos desses comentários são feitos na zoeira, brincando comigo e eu super aceito e entro na brincadeira, mas a verdade é que a ginecomastia afeta muitos homens. Vocês podem rodar meu feed, eu posso contar na mão o número de fotos sem camisa que eu tenho. Mesmo quando eu estou magro, as que tenho na praia sempre coloco uma blusa de botão aberta para esconder o meu peito, porque realmente me incomoda muito e agora estou na luta para ver se consigo diminuir ou tratar.

Eliezer finalizou dizendo que cogita fazer cirurgia para redução de mama.

Eu tinha medo, mas depois de fazer a rinoplastia perdi esse medo e agora tenho pensado bastante em fazer. Fico mais tranquilo em saber que resolve.