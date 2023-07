Cláudio Caçapa se despede do Botafogo, elogia Lúcio Flávio e destaca eficiência do time

16/07/2023 | 10:50



O técnico Cláudio Caçapa interrompeu suas férias para assumir interinamente o time do Botafogo após a saída de Luís Castro. Com o triunfo por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino neste sábado, Caçapa encerrou o ciclo com 100% de aproveitamento, quatro jogos e quatro vitórias. Na coletiva após a vitória no estádio Nilton Santos, o interino elogiou muito Lúcio Flávio, técnico da equipe sub-23 que o ajudou a auxiliar o elenco neste período.

"No mundo do futebol é difícil encontrar alguém que te ajude sem querer nada em troca. O Lúcio poderia dizer estou no clube há mais tempo e deveria estar à frente, mas ele me abraçou e disse para trabalharmos juntos. O que seria de mim no Botafogo sem o Lúcio Flávio? Nada. A entrada do Carlos Alberto no último jogo (contra o Patronato) foi mérito do Lúcio, por exemplo. Nem nos meus mais lindos sonhos imaginava passar pelo que passei nessas duas semanas", afirmou Cláudio.

O interino também destacou a eficiência do Botafogo na partida, que segundo ele não foi brilhante por parte do time carioca, que venceu por saber aproveitar suas chances. São 11 vitórias em 13 jogos no Brasileirão, 39 pontos, a melhor campanha na era dos pontos corridos.

"O Bragantino impôs para a gente muita dificuldade na marcação. Eles foram melhores no jogo, tiveram mais volume, mas nós fomos letais, mais eficientes. Não tivemos muitas chances, mas as que tivemos nós colocamos no fundo da rede. O sentimento é de dever cumprido. Me deram uma missão e eu cumpri bem", avaliou Cláudio.

Além de elogiar e agradecer muito a Cláudio, o dirigente André Mazzuco explicou sobre a situação do técnico Bruno Lage. "A documentação de trabalho está sendo liberada e espera-se que seja feita até quarta. De qualquer forma, a gente tem um suporte se for necessário na quarta (jogo de volta contra o Patronato pela Sul-Americana). Este é um até breve porque o Cláudio faz parte do nosso grupo", disse.

Cláudio também se despediu dizendo que o sentimento é de dever cumprido e revelou que já teve uma conversa com Bruno Lage e pediu para que o elenco apoie o treinador português.

"Eu saio daqui hoje feliz da vida, o que me dá tranquilidade e paz para a sequência da minha carreira. No intervalo eu disse para os atletas que tínhamos que mudar a atitude para o segundo tempo e foi o que eles fizeram. O Botafogo hoje não foi tão brilhante, mas foi eficiente", afirmou o interino.

"Já tivemos essa conversa para os atletas fazerem a transição com a nova comissão técnica. Eu falei para o Bruno que, quando eu cheguei, o grupo me abraçou e eu pedi para os atletas fazerem a mesma coisa com ele. Precisamos trabalhar da mesma forma, ainda está muito longe e não ganhamos nada. Eu acredito muito, mas está muito longe para cravar que o Botafogo será campeão. O mais simples será o melhor para o grupo", finalizou.