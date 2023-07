Astrid Fontenelle faz cirurgia na vesícula: Dez dias de repouso real

16/07/2023 | 10:10



Astrid Fontenelle usou as redes sociais no último sábado, dia 15, para compartilhar uma situação não muito boa que vem passando. A apresentadora estava sofrendo com cálculo biliar, a famosa pedra na vesícula, e fez uma cirurgia.

Bye, bye, hospital! Três dias muito bem cuidada e sem muitas pedras na vesícula. Eu não sentia nada, nada, mas meu amado medico me sugeriu que retirasse. Já pensou ter uma crise longe de SP?! Melhor não, né? Por isso resolvi tirar, contou.

E completou:

Agora serão dez dias de repouso real! Quietinha, pés para cima com meia de compressão. Obrigada a todos que se preocuparam e me acarinharam. Deu certo!