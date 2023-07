Um gênio que mudou a história do mundo

Da Redação



16/07/2023 | 11:00



Um menino cheio de imaginação, que transformou os sonhos em realidade, cresceu e se tornou um dos maiores inventores do mundo. Esse é um resumo da história do brasileiro Alberto Santos Dumont, considerado o Pai da Aviação e que, além do avião, inventou o relógio de pulso e o chuveiro quente.

Na quinta-feira são celebrados os 150 anos de seu nascimento (em 20 de julho de 1873), em fazenda do interior de Minas Gerais. Foi lá que ele começou a mostrar seu gênio inventivo. Seu pai, o engenheiro Henrique Dumont, teve papel fundamental na trajetória do filho. Quando percebeu o fascínio pelas máquinas – que existiam em grande quantidade na fazenda Arindiúva –, direcionou seus estudos para a mecânica, a física, a química e a eletricidade, não fazendo questão que ele se formasse em engenharia, como foi o caso dos outros filhos. Ele era o caçula de uma família com cinco homens e três mulheres.

O sonho de voar de Alberto surgiu aos 15 anos quando ele teve uma visão: um balão livre nos céus de São Paulo. Chamam-se balões livres aqueles que não possuem nenhum tipo de dirigibilidade. Ou sejam, voam ao sabor das correntes aéreas.

Sempre buscando a transformação dos sonhos em realidade e cada vez mais curioso em descobrir o funcionamento das coisas, Alberto seguiu para Paris aos 18 anos, completar seus estudos na capital francesa.

O sonho de voar jamais foi esquecido e, aos 24 anos, conseguiu pela primeira vez decolar em um balão alugado. Um ano depois, em 1898, projetou e construiu, com a ajuda de operários e construtores de balões franceses, seu primeiro balão livre, chamado Brasil, o menor balão tripulado já feito.

Logo em seguida, associando os leves motores de combustão interna a petróleo a seus leves balões e construindo engenhosos lemes, Santos Dumont inventou os balões dirigíveis.

Em 1901, Santos Dumont pilotou seu balão, o Número 6, que era movido a gasolina, sobre Paris, e ganhou um prêmio de 100 mil francos por seu feito. Após o sucesso com balões e dirigíveis, Santos Dumont partiu para outra linha de pesquisa: queria, agora, voar com um veículo mais pesado que o ar.

E em 23 de outubro de 1906, conseguiu voar com o 14 Bis por uma distância de 60 metros, a três metros de altura do solo, atingindo sua maior glória e colocando seu nome na história.

O avião, criado por Alberto Santos Dumont, mudou a maneira de viajar pelo mundo, reduziu as distâncias e impulsionou uma série de outras invenções.