Escândalo sem desfecho

Da Redação



16/07/2023 | 10:30



Engana-se quem pensa que o caos na saúde de São Bernardo começou da noite para o dia. As raízes dos problemas – que só não resultaram na falência da rede municipal de atendimento graças a acordão político entre o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito Orlando Morando (PSDB) – estão fincadas no já longínquo ano de 2018. Na época, o estouro de escândalo de corrupção na Fundação do ABC, instituição gestora da saúde são-bernardense presidida por Carlos Maciel, braço-direito do tucano, deu início a operação de guerra para impedir que adversários políticos ocupassem espaços na FUABC. Como efeito colateral da disputa interna pelo poder, instalou-se a balbúrdia.

As boas práticas corporativas que garantiam a transparência e a lisura na FUABC começaram a ruir na deflagração da Operação Prato Feito. A Polícia Federal acusou Maciel e seu genro, Fábio Mathias Favaretto, de liderarem esquema para fabricar contratos emergenciais para empresas de alimentação em unidades hospitalares gerenciadas pela Fundação – firmas essas ligadas a parentes da dupla. Com a queda do aliado, o prefeito são-bernardense arrumou brigas homéricas para manter seu grupo no comando da instituição, atropelando o natural rodízio de comandantes indicados pelos três municípios mantenedores – além de São Bernardo, o triunvirato é composto por Santo André e São Caetano.

Da ingerência de Morando e da falta de transparência nas relações entre FUABC e Morando surgiram o rombo de quase R$ 200 milhões nas contas da saúde são-bernardense – o sistema só não colapsou porque, exposto dia após dia nas páginas deste jornal, gerou o socorro estadual. Até hoje, todavia, o escândalo original segue aberto. Maciel e três de seus parentes foram denunciados pelo Ministério Público Federal por peculato, corrupção, fraude a licitações e organização criminosa – Morando e o secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, também se tornaram réus no processo que ainda tramita no TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região). A sociedade aguarda ansiosamente pelo desfecho