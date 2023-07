Na reta final, A Grande Conquista tem eliminação dupla

16/07/2023 | 09:11



Tão perto, tão longe! No último sábado, dia 15, Daniel Toko e Ricardo Villardo não conquistaram o favoritismo no público e foram eliminados de A Grande Conquista bem na reta final do reality show da Record TV.

Toko recebeu apenas 24,96% dos votos, enquanto Ricardo ficou com 3,90%. Os dois disputava a berlinda contra Natália Deodato e Thiago Servo, e perderam a chance de levar a bolada de um milhão de reais para casa.

A Grande Conquista chega ao fim na próxima quinta-feira, dia 20. Quem será o grande vencedor?